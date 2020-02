Burgers gratuits pendant un an

La Belle et la Boeuf/Facebook

Pas une cenne pour sortir au resto? Avant de quêter des 20$ à votre entourage, pensez à vous inscrire au tout nouveau concours gourmand des restaurants La Belle et la Boeuf, qui accordera des hamburgers gratuits pendant un an à un(e) chanceux(se).

Pour participer, pas la peine de vous ridiculiser sur la Toile, ou de faire une indigestion après avoir enfilé un max de burgers en cinq minutes. Il suffit de commenter la publication du concours sur Facebook et identifier un ami du 15 février au 7 mars 2020.

Pour être plus précis, le glouton chanceux recevra une carte-cadeau de 75 $ toutes les semaines, soit l’équivalent 3 900 $ pour l’année complète. Le montant n’est pas cumulatif. Il faudra donc le dépenser chaque semaine pour profiter pleinement de la récompense. Et c’est à vous de choisir si vous paierez la traite à vos amis... ou non.