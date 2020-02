Stéphane Brügger/Provencher Roy

Un bel environnement aide à la productivité. Certains employeurs l’ont compris et n’ont pas hésité à investir des milliers, voire des millions pour enjoliver leurs bureaux. En voici cinq dans la métropole qui vous feront regretter votre petit cubicule beige.

Eidos-Montréal

Eidos-Montréal - Des bureaux signés La SHED Voir la galerie

Le studio de jeu vidéo Eidos-Montréal, notamment connu pour ses succès internationaux tels que Tomb Raider et Deus Ex, s’est doté de son propre village architectural et minimaliste signé par la firme montréalaise La SHED. De la salle commune aux espaces de bureaux en passant par les lieux de collaboration, tout a été pensé pour que les employés se sentent comme à la maison.

Le bureau supra techno de 60 000 pieds carrés, soit l’équivalent de plus de six terrains de football américain, abrite notamment un nouveau studio de capture de mouvements et de photogrammétrie à performances élevées, un laboratoire de recherche utilisateur, une salle de projection 4K et un studio de mixage et d’enregistrement vocal Dolby Atmos parmi les plus innovants de l’industrie.

Ses salles ludiques, son plafond texturé qui évoque la modélisation 3D et son éclairage audacieux ont de quoi nous séduire.

«Le projet repose sur un concept d’éclatement des espaces existants qui stimule les rencontres et les échanges pour les 500 créateurs du studio, évoque Yannick Laurin, architecte et fondateur de La SHED. Tout est conçu — jeux de volumes, textures, éclairages, visuels — afin de reproduire l’esprit d’un village offrant ainsi un environnement de travail qui facilite le partage et la communication.»

Le studio a d’ailleurs raflé quelques prix lors de la 13e édition des Grands Prix du Design, dont le Prix du plus beau bureau de plus de 20 000 pi², le Prix spécial éclairage, et le Prix spécial surface à cause de son plafond.

Desjardins

Desjardins - Des bureaux au Stade olympique signés Provencher_Roy Voir la galerie

On peut dire que ça a coûté cher au Mouvement Desjardins récemment. Pour des raisons un peu plus navrantes que vous connaissez désormais, mais aussi plus réjouissantes comme l’aménagement de son magnifique centre administratif de la tour du Stade olympique signé Provencher_Roy.

L’espace de 150 000 pi² divisé sur 7 étages qui étaient inoccupés depuis 1987 a été complètement transformé en grand havre ultra moderne et épuré où baigne une abondante lumière naturelle. Le tout mettant en valeur la structure de béton d’origine et l’unicité de l’oeuvre de Roger Taillibert.

S’y trouvent une horde d’espaces informels, de salles de réunion, des espaces de coaching, un auditorium, une grande salle à manger, des salons, et pas moins de 6 espaces de café, 6 espaces de divertissement et 3 salles de détente.

« C’est un privilège de travailler sur un site aussi exceptionnel qui représente tant dans l’imaginaire collectif. Notre stratégie de conception a été de mettre en valeur le caractère architectural spectaculaire de la Tour de Montréal, toujours imprégnée par l’esprit olympique. L’aménagement intérieur encourage la collaboration et le partage de connaissances dans un environnement sain, traçant un parallèle avec les valeurs propres à Desjardins », affirmait Julien-Pierre Laurendeau, designer chez Provencher_Roy.

Le projet s’est vu décerné lors de la 13e édition des Grands Prix du Design le Prix du jury bureau de plus de 20 000 pi² et le Prix appareil d’éclairage.

Autodesk

Autodesk - Des bureaux signés ACDF Architecture Voir la galerie

La société d’édition de logiciels de création de contenu numérique Autodesk a mis le cap sur Griffintown avec ses 200 employés dans un espace de 40 360 pi² supra moderne pensé par la firme ACDF Architecture.

Ici, les formes créées dans les logiciels d’Autodesk ont été transposées en 3D. En plein milieu d’un espace minimaliste, on croise des formes contrastantes ultra colorées géométriques dont certaines rappellent celles du logo. La plus impressionnante est l’étoile mauve géante qui sert aussi de couloir (que vous pouvez voir ci-dessus).

«L’idée était de créer un espace fluide où, dans n’importe quel couloir, vous pouvez vous fier aux objets et aux couleurs pour déterminer votre position, explique Veronica Lalli, architecte chez ACDF. Nous ne voulions pas que les gens air l’impression d’être dans un endroit méconnaissable en changeant d’étage, ne pouvant plus se situer, ce qui arrive souvent dans les bureaux à aire ouverte.» Autrement dit, chaque zone a sa personnalité.

On y trouve une série de bureaux et de salles de réunion intimes mais qui laissent pénétrer la lumière, des espaces de discussion placés un peu partout, une salle de jeux, une galerie multimédia et des espaces événementiels multifonctionnels.

Ray-Mont Logistics

Ray-Mont Logistics - Des bureaux signés Lemay Voir la galerie

L’entreprise spécialisée dans le transport de marchandises Ray-Mont Logistics s’est récemment doté de bureaux à son image. Des touches métalliques rappellent le chemin de fer et des nuances modernes évoquent les Prairies canadiennes d’où provient la grande partie de la marchandise transbordée.

Le grand fil lumineux qui traverse la pièce, les panneaux métalliques qui séparent les espaces et les salles de réunion vitrées font partie de nos coups de coeur de ce projet signé par la firme Lemay.

«La signature graphique soignée opposée au béton brut, le geste architectural audacieux et la matérialité du lieu» se sont d’ailleurs mérité une mention du jury aux Grands Prix du Design.

Attraction

Attraction - Des bureaux signés LumiGroup et Imperatori Design Voir la galerie

À l’automne 2018, la maison de production québécoise Attraction Images a sorti ses quelque 300 employés de leurs bureaux fermés pour leur offrir un nouvel espace encourageant la collaboration signé Imperatori Design.

Conçu et livré en 13 semaines, le projet met en valeur les matériaux bruts, le bois et le béton poli dans un vaste lounge, et de nombreuses petites alcôves aux configurations diverses où on peut s’installer pour une réunion impromptue ou un coup de fil. Certains bureaux sont fermés, oui, mais pas coupés du reste du monde grâce à une cloison transparente.

Les sources lumineuses indirectes, radiantes et focales mises en place par LumiGroup donnent aussi du charme à ce grand local de 53 000 pi².