Le Bureau de la concurrence enquête sur la collecte de données par les partis

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Jim Balsillie (photo d'archives)

L’organisme de surveillance de la concurrence au Canada examine une plainte concernant les pratiques de collecte de données des principaux partis politiques fédéraux.

Dans sa plainte au commissaire de la concurrence, le Center for Digital Rights signale ce qu’il appelle l’utilisation abusive à grande échelle des mégadonnées et les publicités numériques ciblées des partis libéral, conservateur et néo-démocrate.

L’organisme, créé par l’homme d’affaires et philanthrope Jim Balsillie, a dévoilé mercredi une lettre du Bureau de la concurrence du Canada faisant état de l’ouverture d’une enquête relativement à la plainte.

Les informations sur les électeurs potentiels sont utiles aux partis politiques à plusieurs niveaux, notamment pour le porte-à-porte et pour la conception des programmes électoraux. À l’ère des algorithmes et des vastes bases de données, de nouvelles préoccupations surgissent quant à la manière dont les partis utilisent ces informations pour suivre et cibler les personnes.

Le Center for Digital Rights affirme que l’utilisation des renseignements personnels par les partis mine la confiance des électeurs canadiens «dans le marché des biens, des services et des idées» et contrevient à l’interdiction de marketing trompeur dans la Loi sur la concurrence.

L’organisme fait valoir que même si un parti politique réalise «une activité commerciale différente» d’une entreprise qui vend des produits ou des services réguliers, il doit aussi respecter les lois sur la concurrence, a déclaré Bill Hearn, avocat pour le groupe de défense des droits en ligne.