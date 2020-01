Bryan Brulotte se lance dans la course à la succession d'Andrew Scheer

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang Bryan Brulotte, qui entre dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, à Ottawa, le dimanche 5 janvier 2020.

OTTAWA — Un homme d’affaires, conservateur de longue date, lancera lundi sa campagne en vue de succéder à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada.

Âgé de 55 ans, Bryan Brulotte, qui a grandi au Québec, a milité pendant des années au sein pour les conservateurs.

Il fera diffuser de la publicité, lancera une campagne sur les réseaux sociaux et publiera un programme complet afin de prendre un élan tôt dans la course à la direction.

Si M. Brulotte veut lancer aussi rapidement sa campagne, c’est qu’il estime que son plus grand atout est aussi son plus grand obstacle: il n’est pas un politicien de carrière et sa notoriété à l’échelle nationale est presque nulle.

«La seule façon de nous faire élire est d’attirer des gens nouveaux», a-t-il déclaré au cours d’une entrevue réalisée dans un café du centre-ville d’Ottawa.

Les nouveaux membres qu’il espère recruter permettront aux conservateurs de former éventuellement un gouvernement, a-t-il ajouté.

Certaines des idées qu’il compte professer, comme celle de vouloir trouver un territoire des Caraïbes pour le transformer en province canadienne, semblent avoir comme objectif de faire connaître le candidat.