Bruno Blanchet nous présente sa petite-fille

Bruno Blanchet a partagé une première photo de sa petite-fille, ce mardi 15 décembre, par l’entremise de son compte Instagram.

Le grand-père et globe-trotter, qui a surtout l’habitude de partager des clichés de sa personne en train de prendre part à diverses marathons par les temps qui courent, a changé la donne pour célébrer la naissance de la petite Zoé, première fille et deuxième enfant de son fils Boris et de Tan, la conjointe de ce dernier.

Le premier enfant du couple, Zack, est né en 2016.

«Bonjour, je m’appelle Zoé! Ma maman est Tan, mon papa c’est Boris, et j’ai un grand frère qui s’appelle Zack. Je suis chanceuse!! Je suis arrivée ce matin, est-ce que j’ai manqué quelque chose? Il paraît que mon grand-papa Bruno a très hâte de me prendre dans ses bras», a écrit le principal intéressé en légende.

Bruno Blanchet vit présentement en Thaïlande, où il est propriétaire d’un restaurant de poutine. En attendant de pouvoir voyager de nouveau, il apparaît sporadiquement dans l’émission Cette année-là, dans laquelle il prend part à la folie des sketchs de son grand complice Marc Labrèche.