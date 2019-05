Courtoisie

Le brunch dominical est un rituel bien ancré au Québec. C’est aussi l’occasion idéale pour une sortie en famille. Cela tombe bien : les enfants raffolent des déjeuners et sont habituellement en grande forme le matin. Mais pas question de faire la file avec les tout-petits. Ni de gaspiller des assiettes trop copieuses pour les petits appétits. Où aller bruncher avec la marmaille à Québec ? Voici dix adresses qui reçoivent à la fois l’approbation des parents… et des enfants! Ciel! Bistro-Bar : ça tourne! Le panorama 360 degrés qu’offre le Ciel! Bistro-bar sur la ville de Québec, sur les plaines d’Abraham et sur le fleuve promet d’émerveiller les petits et les grands (psitt! la rotation complète d’une heure trente est idéale pour jouir d’un bon repas). Le restaurant tournant de l’hôtel Le Concorde sert des plats recherchés ainsi qu’un menu spécial pour les enfants, avec une brioche en pain doré et des crêpes aux poires et pacanes. Le déjeuner devient ainsi une sortie inoubliable! Offert les samedis et dimanches.

Chez Muffy : rassemblement familial Le restaurant Chez Muffy de l’Auberge Saint-Antoine ne fait pas dans la demi-mesure. Pour le brunch du dimanche, la formule buffet à volonté est assurément l’une des plus impressionnantes de la région, avec ses nombreux produits locaux et de saison de grande qualité et un assortiment de plats sucrés et salés faits maison, dont les charcuteries, le bar à œuf bénédictine avec choix de viande, le jambon à l’érable, les salades diverses, les viennoiseries et pains artisanaux, sans oublier les desserts… Impossible de goûter à tout! Parfait pour une réunion familiale, avec les grands-parents et les cousins. Après le repas, faites une balade à la place des Canotiers juste en face ou marchez dans le quartier Petit Champlain. Offert les dimanches.

Cochon Dingue : nouveautés végés Sensible aux besoins des familles, le Cochon Dingue redéfinit le concept du restaurant familial en proposant différents menus pour les « mômes », lesquels s’accompagnent du Guide des petits jeux pour patienter. En nouveauté, les cinq adresses du Cochon Dingue (quatre à Québec et une à Lévis) viennent d’ajouter des options végétariennes et végétaliennes, tant pour les petits que les grands, et offertes à toutes heures du jour. Pour les déjeuners, on choisit parmi le gruau, le bol de chia et les toasts à l’avocat. Pour les petits, les options « le cochon » et « le classique » sont végétariennes. Offerts à tous les jours.

Le Cosmos : déjeuner branché Ce n’est pas un secret: les enfants adorent le décor branché et l’ambiance du Cosmos (tous comme leurs parents). Avec trois adresses à Québec (Sainte-Foy, Grande Allée, Lebourgneuf) et une à Lévis, Le Cosmos offre de copieux déjeuners tous les jours jusqu’à 14h, même en semaine. Pendant le repas, les enfants pourront contempler les univers cosmiques et colorés, avec les vastes aquariums et la musique ambiante, qui ajoutent à l’expérience. Le plus : Le menu pour enfant propose une belle variété. Fiston hésite toujours entre le déjeuner cosmique et la crêpe divinette!

Manoir Montmorency : au sommet de la chute

Avec sa magnifique terrasse qui surplombe le Parc de la Chute-Montmorency, le Manoir Montmorency est le lieu tout indiqué pour rassembler la famille. Parmi les plus populaires à Québec, le brunch du dimanche, en formule buffet, comprend notamment des plateaux de charcuteries, des fromages du Québec, des plats chauds et des sucreries. Le plus : le tarif inclut le stationnement et on peut profiter de l’occasion pour admirer la spectaculaire chute et marcher dans les sentiers, question de dégourdir les petites jambes après le repas! Offert les dimanches.

Sepaq

Aquarium du Québec : déjeuner avec les poissons Un brunch à l’Aquarium du Québec ? Voilà une belle sortie avec les enfants. À tous les dimanches, la formule brunch attire bon nombre de familles qui peuvent par la suite visiter les bassins et les animaux du site juste après avoir avalé leur assiette. Dans une grande salle offrant une splendide vue sur le fleuve, un buffet classique et varié, rehaussé d’omelettes faites sur place selon les goûts de chacun et d’une populaire fontaine à chocolat, satisfait tous les appétits. Le plus : On aime la vocation familiale du site. Même si fillette rechigne à finir son assiette et que fiston ne tient pas en place sur sa chaise, personne ne vous fera de gros yeux. Offert les dimanches.

Sepaq

Resto-bar Le Commandant : près des hélicos! Situé au deuxième étage du Complexe Capitale Hélicoptère, le resto-bar Le Commandant impressionne les jeunes - et moins jeunes - avec son décor aérien unique à Québec. Cité comme l’une des meilleures tables de la région, il propose des brunchs copieux les fins de semaine, avec œufs bénédictines au saumon fumé, au homard ou au canard et foie gras. Un menu spécial est offert aux « copilotes » de moins de 12 ans. Le plus : Fiston finira rapidement son assiette après le repas afin de faire une visite du complexe et d’admirer les hélicoptères en démonstration. Offert les samedis et dimanches.

La Bûche : la cabane en ville! Pour bien manger et taper du pied, direction le Vieux-Québec, plus précisément La Bûche. Dans la vaste salle remplie de tables à pique-nique vernies, l’ambiance est animée, voire déjantée. Y’a du monde à messe, comme on dit! (n’oubliez pas de réserver). La Bûche réinterprète les classiques de la cuisine québécoise, avec une sauce actuelle, il va sans dire. Oubliez les omelettes sèches et les rôties insipides: ici, les plats affichent leur québécitude avec un certain degré de recherche, des saveurs bien affirmées, sans oublier les extras de bacon et compagnie. Les cretons maison et l’option du mimosa à volonté (pour les parents!) sont parmi les préférés. Entrez et tirez-vous une bûche!

Café Ricardo : une sortie au Méga Parc Une sortie aux Galeries de la Capitale débute par un bon déjeuner au Café Ricardo, qui invite à savourer des plats inspirés des recettes du magazine. Les enfants mangent comme papa et maman, mais à moitié prix (pour une demi-portion)! À noter qu’une vaste terrasse s’ajoutera dès la mi-juin. Le « gros » plus : c’est à deux pas du Méga Parc, l’un des lieux les plus populaires auprès des enfants, tout âge confondu. Quelques tours de carrousel, de grande roue ou de manèges après le déjeuner ? Mais pas trop (les cœurs sensibles iront magasiner)!

L’îlot, repère gourmand : vue sur le lac La cuisine du complexe Entourage sur-le-Lac, situé à Lac-Beauport, a de quoi ravir les papilles. Du matin au soir, L’îlot, repère gourmand propose des plats à la fois simples et créatifs, axés sur la fraîcheur. Pour le déjeuner, un buffet continental est offert en semaine tandis qu’un grand buffet et un menu brunch comblent tous les appétits la fin de semaine. Par beau temps, optez pour la superbe terrasse surplombant le lac et faites ensuite une balade dans le secteur, à pied, en kayak ou à vélo. Il pleut? Les jeunes clients de l’hôtel et du restaurant ont accès en tout temps à la salle de jeux le Fun Club.