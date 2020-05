Fête des Mères: 5 brunchs décadents livrés chez maman

Vous ne savez toujours pas quoi offrir à maman le 10 mai prochain? Pourquoi pas un petit matin doux, gourmand et chic en lui faisant livrer un brunch gastronomique à la maison. Voici cinq exquises options à Montréal.

Moët & Chandon X Lucille’s

Courtoisie

Le réputé bar à huitres Lucille’s s’est associé avec l’élégante maison de Champagne Moët & Chandon pour offrir à nos super-mamans un brunch ultra raffiné qu’elle pourra déguster tranquillement chez elle, dans sa plus belle robe de chambre, si elle le souhaite.

Le menu pour deux ou quatre personnes comprend bien sûr du champagne, mais également des viennoiseries, une frittata aux fines herbes et fromage de chèvre, un gravlax de saumon, des crevettes cocktail, un granola et petits fruits frais, des bagels St-Viateur, une salade de tomates, ainsi que confitures et fromage à la crème maison. Bref, absolument tout pour la gâter. Et, oh, belle attention: le tout vient avec un bouquet de tulipes.

125$ ou 205$ - Vous pouvez commander ici.

Boîte du chef de Jérôme Ferrer

La Boîte du Chef

Le chef du Europea ne compte pas laisser nos vaillantes génitrices pour compte. Il a lancé une chic boîte repas pour deux incluant tout ce dont maman peut rêver, provenant en plus de producteurs québécois. Cappuccino de homard à la purée de truffe, foie gras de canard du Québec, brioche pur beurre, cuisses de canard confites, gratin dauphinois, fromages d’ici, tartelettes façon Tatin, chocolat et pour rendre la journée encore plus festive, une bouteille de bulles du vignoble québécois L’Orpailleur.

Chez Victoire

L’équipe de l’institution française du Plateau sera aux fourneaux pour servir un brunch ambrosien à nos petites mères. Scones au bacon, ciboulette et beurre citron, oeufs mimosas farcis au crabe des neiges, crevettes de Matane, saumon fumé maison, salade de pommes de terre crémeuse à l’aneth, cuisses de canard confit, risotto aux champignons et asperges ainsi qu’un «lemon curry». On peut également ajouter à notre commande des bulles, du café et un bouquet de tulipes. Charmant!

Brunch Cook it

Courtoisie Cook it

L’entreprise québécoise de repas prêts à cuisiner a lancé tout récemment ses boîtes déjeuners. Chaque semaine, les recettes varient entre plats traditionnels revisités et compositions audacieuses dans lesquels le sucré côtoiera souvent le salé et le froid, et prendra parfois la place du chaud. Maman aura tous les ingrédients sous la main pour se faire un petit-déj de reine! Au moment d’écrire ses lignes, le menu fête des Mères n’avait pas encore été dévoilé, mais jusqu’ici toutes les recettes nous ont mis l’eau à la bouche!

Les Brunchs de Mathieu

Toute l’année, cette entreprise prend en charge nos petits matins. Elle ne fait pas exception à la fête des Mères. Au menu: plusieurs thématiques, comme le Québécois (casserole de pommes de terre, saucisse, bacon, madeleines et crêpes), le Végétarien (brouillade d’oeufs à la Fêta de chèvre frais), ou la Dent sucrée auxquels vous pouvez ajouter quelques extras - même des fleurs - selon les goûts de maman.