Pour Cook it, le brunch, c’est dans la boîte!

Courtoisie Cook it

Pas question de se contenter de toasts à la margarine le week-end. Pour honorer le brunch comme il se doit, l’entreprise québécoise de repas prêts à cuisiner Cook it lance ses boîtes déjeuners ultra décadentes.

Au menu pour le lancement : des crêpes au babeurre, pommes et saucisses avec le caramel québécois La Lichée. Chaque semaine, les recettes varieront entre plats traditionnels revisités et compositions audacieuses dans lesquelles le sucré côtoiera souvent le salé et le froid, et prendra parfois la place du chaud, nous promet-on.

Au fil des semaines, vous pourriez notamment découvrir dans la boîte un sandwich déjeuner avec kimchi, une strata aux légumes et fromage Oka, un bol d’orge pommes, cannelle et raisins de Corinthe, ou encore un pouding au pain avec caramel maison, chocolat et pacanes.

«Au cours des dernières années, le brunch s’est vraiment taillé une place de choix dans la culture gastronomique québécoise. On a d’ailleurs vu cet engouement se traduire par des ventes plus élevées de tous les produits associés au déjeuner dans notre Garde-Manger [NDLR : la section réservée aux achats individuels sur le site de Cook it]. Pour ma part, j’étais constamment à la recherche de nouvelles idées pour mes brunchs maison et je me doutais que j’étais sûrement loin d’être la seule!», explique Laurence Gagnon Beaudoin, directrice marketing et expérience client chez Cook it.

L’entreprise québécoise ne cesse d’ailleurs de prendre de l’ampleur, notamment avec le rachat du service MissFresh à Métro en décembre dernier et la création de plats prêts à manger.