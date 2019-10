Les paquets de cigarettes seront bientôt tous de la même couleur

Les fumeurs verront bientôt leurs paquets de cigarettes dépourvus de logos et de motifs distinctifs, puisqu’une nouvelle réglementation fédérale qui fera du brun terne la couleur par défaut des marques de tabac entrera en vigueur la semaine prochaine.

Des paquets de cigarettes neutres ont déjà commencé à apparaître sur les tablettes, alors que l’industrie du tabac se prépare à l’entrée en vigueur de la réglementation de Santé Canada le 9 novembre, après quoi les détaillants disposeront d’un délai de 90 jours pour écouler leurs stocks restants.

Tous les emballages auront la même couleur de base brune et incluront le même texte de base gris et une apparence minimaliste conformément aux nouvelles exigences. Les mesures uniformiseront également la taille et l’apparence des cigarettes, des cigares et d’autres produits à l’intérieur des emballages.

Selon les experts et les défenseurs de la santé, les mesures du Canada sont à l’avant-garde dans une campagne mondiale visant à réduire l’attrait des marques de cigarettes, en particulier chez les jeunes, et à éliminer les paquets comme outils de promotion des grandes compagnies de tabac.

Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer, a fait l’éloge de la réglementation canadienne en matière d’emballage neutre, la qualifiant de «meilleure au monde» et jugeant qu’on a appris de l’exemple d’au moins 13 autres pays ayant adopté des mesures similaires.

M. Cunningham ajoute que le Canada est un leader pour ce qui est de l’élimination des cigarettes extra-longues et «minces», dont la promotion a tendance à viser les femmes.

En 2021, les paquets à coulisses deviendront obligatoires au Canada, ce qui offrira une plus grande surface pour afficher les avertissements de santé les plus importants au monde, a-t-il indiqué.

«Cette mesure fera une différence importante, en particulier avec le temps», a estimé M. Cunningham. «Nous aurons des enfants qui grandiront sans être exposés aux emballages de marque.»

Alors que les régulateurs ont réprimé de nombreuses formes de publicité pour le tabac, les paquets sont devenus des outils puissants utilisés par les marques pour séduire les consommateurs, a expliqué Geoffrey Fong, professeur de psychologie à l’Université de Waterloo.

«Les designs des paquets sont vraiment attrayants, en particulier pour les jeunes», a indiqué M. Fong, fondateur et principal enquêteur du Projet international d’évaluation de la lutte antitabac.

«Ce que nous avons constaté, c’est que les emballages neutres ont des effets considérables sur l’attrait de ces produits mortels.»

