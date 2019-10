Votre brume faciale à la mode est-elle une perte d’argent?

Ryan McVay via Getty Images

Elles se nomment eau thermale, eau de beauté, ou eau énergisante, et elles occupent la première place sur la tablette des fanas de beauté. Les brumes pour le visage méritent-elles vraiment qu’on dépense entre 11$ et 120$ pour les ajouter à notre collection de produits? Explication. C’est quoi au juste? Il faut savoir d’abord que les beautitas ne s’aspergent pas des microjets d’eau du robinet... mais pas non plus une solution magique qui sauve leur peau de tous les maux. Il y a plusieurs types de brumes faciales pour répondre à différents besoins de la peau. Elles peuvent contribuer à donner un coup de fraîcheur, à hydrater, à matifier, à resserrer les pores, à apaiser, ou encore à fixer et à faire briller le maquillage. Tout dépend de la liste d’ingrédients. Une bouteille peut contenir de l’eau thermale à 100% ou renfermer de multiples ingrédients actifs, comme de l’acide hyaluronique, de la vitamine C ou de l’aloe vera, parmi les plus populaires. La brume peut être aspergée entre le sérum et la crème pour maximiser l’hydratation, même si son effet ne sera jamais aussi puissant que celui d’un sérum (généralement plus concentré en ingrédients actifs). On peut aussi appliquer la brume après la routine d’hydratation – ou même à n’importe quel moment de la journée. C’est justement l’avantage principal: on peut s’en vaporiser dans le visage n’importe quand, sans avoir à frotter la peau, comme pour faire pénétrer une crème ou un sérum. Un élément clé de la routine beauté? Techniquement, non. Mais elles ne sont pas dépourvues d’utilité non plus. «Si vous utilisez déjà une lotion ou un sérum efficaces, vous n’avez pas besoin de brume, tranche la dermato-pathologiste Gretchen Frieling. Les brumes faciales sont comme la cerise sur le gâteau. Elles sont comme un autre système absorbant des ingrédients actifs dans la peau». Ça peut donc l’aider à emprisonner l’hydratation plus longtemps, gardant l’épiderme bien rebondi et éclatant. Elle reconnaît cependant que, selon le type de peau de chacun, certains pourraient avoir bénéficié de ce boost de fraîcheur dans la journée. Si, par exemple, vous frôlez les gerçures chaque après-midi tant Robert du bureau met tout le temps le chauffage ou l’air climatisé au max, une brume pourrait bien vous sauver de la sécheresse.

Altrendo via Getty Images

Choisir le bon produit Tant qu’à dépenser pour un produit considéré «non indispensable», selon la dermatologue Melda Isaac, vaut mieux au moins s’assurer que ses ingrédients aient un effet bonifiant. «Gardez à l’esprit les besoins de votre peau et familiarisez-vous un peu à l’utilité des ingrédients affichés sur le contenant, conseille Dr. Frieling. Si votre peau est sensible, l’aloès sera utile. Si vous avez besoin d’hydratation, l’acide hyaluronique et le squalène sont essentiels. Si vous avez la peau grasse, l’eau de rose est bénéfique.» Vous pouvez rechercher ces ingrédients clés : Glycérine

Acide hyaluronique

Squalène

Eau de rose

Aloès, camomille, thé vert (apaisant)

Huiles essentielles

Extraits de fruits (de grenade ou de pépin de raisin par exemple)

Acides AHA et BHA (pour leurs propriétés anti-âge) Et les brumes en eau? Vous savez, lorsque vous vous léchez les lèvres craquelées en espérant les humecter un peu, mais que ça les rend en fait plus sèches? La même logique s’applique lorsque vous appliquez des brumes uniquement composées d’eau. Si vous aspergez de l’eau sur de la peau sèche sans rien faire d’autre, votre peau ne sera pas plus hydratée. Vous ressentirez une sensation de fraîcheur éphémère, mais votre peau s’assèchera à nouveau et pourrait même avoir plus soif qu’avant. «[Les brumes] ne peuvent pas contenir que de l’eau. Si vous volez dans l’avion depuis des heures, quelques jets peuvent vous sembler rafraîchissants, mais c’est à peu près le seul bénéfice thérapeutique dont votre peau bénéficiera. La mouiller à répétition et laisser l’eau s’évaporer peuvent provoquer une sécheresse et même des irritations plus sérieuses, explique Dr. Gretchen Frieling, qui opère une clinique de derme-esthétique à Boston. La brume doit comprendre un agent humectant ou permettant l’occlusion des cellules hydratantes.

Evgeniy Skripnichenko via Getty Images