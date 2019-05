DIVERTISSEMENT

Britney Spears demande une injonction d'éloignement contre son ancien gérant

La guerre est déclarée entre Britney Spears et Sam Lufti, le gérant qui l'accompagnait au début des années 2000. La star a décidé de le tenir le plus éloigné possible d'elle et de ses proches, et a demandé à la justice de l'aider.