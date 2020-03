Le brise-glace Edward Cornwallis doit-il être renommé?

Un éminent historien autochtone estime qu’il s’agit d’un moment idéal pour renommer un navire de la garde côtière canadienne qui porte le nom d’un personnage controversé, alors que l’agence fédérale annonçait lundi des dépenses de 12,1 millions $ pour la rénovation du brise-glace Edward Cornwallis.

Daniel Paul, un aîné mi’kmaq auteur de «We Were Not the Savages», a soutenu en entrevue que la remise à neuf du navire devrait inclure un changement de nom, comme cela s’est produit pour une école secondaire de Halifax et une église baptiste afro-néo-écossaise historique qui portaient aussi le nom de Cornwallis.

La statue du gouverneur colonial a été retirée de la ville en guise de geste de réconciliation avec les communautés autochtones. Edward Cornwallis avait notamment offert une récompense à toute personne ayant tué un Mi’kmaq.