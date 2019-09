Les conservateurs restent au pouvoir au Manitoba

WINNIPEG — Brian Pallister et ses progressistes conservateurs ont déclenché des élections hâtives et ont gagné gros.

M. Pallister a demandé la dissolution de la législature plus d’un an avant la date prévue et le scrutin s’est conclu mardi par la réélection d’un gouvernement majoritaire conservateur.

Le parti devrait remporter plus de 30 des 57 sièges de l’Assemblée législative et compte poursuivre son plan de réduction des dépenses, de rationalisation dans le secteur de la santé et de baisses d’impôts.

Le chef conservateur a lancé à ses partisans que les électeurs avaient choisis d’avancer.

«Vers des budgets équilibrés. Vers des soins de meilleure qualité et plus rapides. Vers des nouvelles écoles pour nos enfants et petits-enfants. Vers une économie plus forte pour nous tous. Et vers une vie plus abordable pour les familles, avec des impôts moins élevés», a-t-il noté.

Les conservateurs ont toutefois échoué à égaler les 40 sièges qu’ils avaient remportés en 2016, soit la plus grande majorité depuis un siècle au Manitoba alors qu’ils mettaient fin à 17 ans de gouvernance néo-démocrate.

Brian Pallister a été déclaré vainqueur dans sa circonscription de Fort Whyte à Winnipeg.