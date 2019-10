Le Brexit reporté en 2020, Johnson tente de déclencher des élections

La France, pays le plus réticent à un report long, a donné son accord à cette nouvelle prolongation en l’assortissant de conditions. La décision est accompagnée d’une déclaration politique dans laquelle l’UE exclut toute renégociation de l’accord conclu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et demande la nomination d’un commissaire européen britannique.

Henry Nicholls / Reuters An anti-Brexit protester waves an EU flag outside the Houses of Parliament in London, Britain, October 25, 2019. REUTERS/Henry Nicholls