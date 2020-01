Brad Pitt a de nouveau volé la vedette aux SAG Awards avec son discours… et Jennifer Aniston

Brad Pitt a livré un autre discours mémorable, ce dimanche 19 janvier, dans le cadre des SAG Awards. Comme il y a deux semaines aux Golden Globes, l’acteur est reparti une fois de plus avec la statuette du meilleur second rôle pour son interprétation de Cliff Booth dans Once Upon a Time… in Hollywood.

«Je dois ajouter ça à mon profil Tinder», a-t-il lancé en allant chercher son prix sur la scène du Shrine Auditorium, à Los Angeles.

«Leo [Dicaprio], Margot Robbie, les pieds de Margot Robbie, les pieds de Margaret Qualley, les pieds de Dakota Fanning… Sérieusement, Quentin [Tarantino] a demandé à plus de femmes d’enlever leurs chaussures que les agents de sécurité dans les aéroports.»

L’acteur a poursuivi avec une touche d’autodérision en se penchant sur sa performance dans le film de Quentin Tarantino.

«Soyons francs, c’était un rôle difficile. Un gars qui se gèle, enlève son chandail et ne rentre pas à la maison auprès de sa femme. C’était un grand écart», a-t-il déclaré à ses collègues de l’industrie, qui croulaient sous les rires.

Le tout avant de terminer sur une note plus sérieuse en parlant avec beaucoup de passion de tout ce qu’implique le métier d’acteur.