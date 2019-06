DIVERTISSEMENT

Brad Pitt part en orbite dans l'intense première bande-annonce d'«Ad Astra»

Le film de science-fiction réalisé par l’excellent James Gray («We Own the Night», «The Lost City of Z») envoie Brad Pitt au confin du Système solaire pour tenter de faire la lumière sur les recherches de son père disparu, lesquelles menaceraient la survie de la planète Terre. «Ad Astra» est attendu en salles le 20 septembre prochain.