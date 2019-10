BQ: Alexis Brunelle-Duceppe aura un style différent de son père

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Le député nouvellement élu du Parlement, Alexis Brunelle-Duceppe, s'entretient avec des journalistes à Ottawa, le mardi 29 octobre 2019.

«C’est vrai que la magie du casque d’écoute a opéré, relate M. Brunelle-Duceppe, plus d’une semaine plus tard. J’étais au téléphone avec mon père et j’ai tout oublié à partir de là. Et ça s’est passé comme une conversation normale, c’est juste qu’il y avait une caméra qui nous filmait!»

L’heure est maintenant à l’apprentissage pour le nouveau député, comme la majorité de ses collègues qui mettront les pieds à la Chambre des communes pour la première fois.

«Je veux devenir opérationnel le plus rapidement possible. Je veux me mettre au boulot, je veux faire mes preuves», affirme M. Brunelle-Duceppe.

Il croit aussi que les gens se rendront rapidement compte qu’il n’a pas le même style que son père. «Mais on a un point en commun: on est deux travaillants. Là-dessus, on se rejoint énormément», rigole le nouvel élu.

À son avis, les temps ont changé et la façon de faire de la politique a changé aussi.

M. Brunelle-Duceppe suivra cependant les conseils de son père. Il compte apprendre le métier de député à son propre rythme et n’a pas l’intention de brûler d’étapes.

Une opposition disciplinée?

M. Brunelle-Duceppe et son collègue de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, admettent avoir été «choqués» de voir les députés taper sur leur bureau ou crier pendant la période de questions à Ottawa.

Leur chef, Yves-François Blanchet, a déjà dit qu’il allait faire de la «politique autrement». Il a promis que les bloquistes allaient rester polis et respectueux.

C’est d’ailleurs ce point qui ressortait de la bouche des élus croisés à Ottawa, mardi matin.