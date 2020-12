max-kegfire via Getty Images

Puisque personne ne veut tomber nez à nez avec un caissier qui renifle ces jours-ci, de jeunes entrepreneurs québécois ouvrent cette semaine une boutique éphémère au Centre Eaton de Montréal où on peut faire des achats sans contact, aucun.

La technologie de Leav est simple : suffit de scanner un code QR affiché au mur avec son téléphone intelligent pour activer l’application Web de la boutique. Une fois connecté, on scanne les items qui nous font de l’oeil, ils sont ajoutés à notre panier virtuel, on paie en ligne, puis on part avec, sans interaction avec personne.

Certains se diront : «mais ça paraît si simple de voler»! Non, pas vraiment. Un système de sécurité à même l’application déclenchera une alarme si un client part avec un item impayé. La poignée d’employés sur place - l’équipe fondatrice de Leav qui s’occupe notamment du ravitaillement - partira aux trousses des potentiels kleptos.

«Il n’est pas impossible de voler, mais ce n’est certainement pas plus facile que dans un commerce traditionnel», nous assure Charles-Étienne Simard, cofondateur.

On retrouve en boutique une variété d’items québécois dont les tartinades Allô Simonne, les chapeaux et accessoires d’Harricana et même des boissons énergisantes Guru.

Le trio d’entrepreneurs derrière Leav, tous âgés de 21 ans, espère pouvoir vendre leur technologie à d’autres commerçants désirant faciliter l’étape du paiement.