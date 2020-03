Autre chute pour les marchés boursiers nord-américains

JOHANNES EISELE via Getty Images Les indices boursiers ont de nouveau plongé, lundi matin, à la Bourse de New York.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 71,62 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 71,94 cents US de vendredi.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles perdait 2298,31 points, ou 9,91 %, à 20 887,31 points. L’indice élargi S&P 500 rendait 261,73 points, ou 9,65 %, à 2449,29 points, et l’indice composé du Nasdaq lâchait 737,96 points, ou 9,37 %, à 7136,92 points.

Plus tôt dans la journée, les marchés asiatiques et européens ont aussi retraité.

La Réserve fédérale des États-Unis a abaissé ses taux d’intérêt à court terme à leur creux record près de zéro, ce week-end, et a indiqué qu’elle rachèterait au moins 500 milliards $ US en bons du Trésor et 200 milliards $ US en titres adossés à des actifs hypothécaires pour aider à calmer le marché du Trésor.

La Banque du Canada, qui a aussi annoncé des mesures en fin de semaine pour aider à assurer la liquidité mondiale du dollar américain, a réduit son taux d’intérêt directeur vendredi d’un demi-point de pourcentage à 0,75 %. Elle a ajouté qu’elle était prête à annoncer d’autres changements au besoin, pour soutenir la croissance économique et garder l’inflation le plus près possible de sa cible.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut reculait de 2,47 $ US à 29,26 $ US le baril, tandis que celui de l’or perdait 45,30 $ US à 1471,40 $ US l’once. Le prix du cuivre dégringolait pour sa part de 10,45 cents US à 2,3595 $ US la livre.