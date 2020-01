Gwyneth Paltrow s'explique enfin sur sa bougie senteur vagin

Mario Anzuoni / Reuters La bougie de Gwyneth Paltrow a été très rapidement en rupture de stock.

Deux salles, deux ambiances. L’actrice et femme d’affaires Gwyneth Paltrow a déclenché des passions il y a quelques semaines en mettant en vente une bougie dont le nom n’est nul autre que “This Smells Like My Vagina”, soit en français ”Ça sent comme mon vagin”.

Vendu pas moins de 98 dollars canadiens sur le site de l’actrice (Goop), l’objet a été immédiatement en rupture de stock et a suscité son lot de commentaires. Certains reprochant notamment à Gwyneth Paltrow, dont les conseils en matière de vagin ont déjà fait bondir plus d’un professionnel, de vouloir encore et toujours attirer l’attention...

Comment est venue l’idée de cette bougie -dont le bouquet est par ailleurs un mélange de géranium, bergamote et cèdre- à l’actrice? L’intéressée s’en est enfin expliquée sur le plateau du “Late Night” de Seth Meyers.

“C’était vraiment drôle pour nous, mais aussi un peu punk rock. Je pense que les femmes, pour beaucoup d’entre nous, ont grandi en ressentant une certaine honte vis-à-vis de leur corps. C’est donc un peu une bougie subversive pour nous toutes”, a déclaré celle qui a déjà conseillé aux femmes de se mettre un oeuf Yoni dans le vagin.

Dans le passé, le site de Goop indiquait que l’idée de la bougie était née d’une blague entre Gwyenth Paltrow et le parfumeur Douglas Little. Alors qu’ils cherchaient à créer de nouvelles senteurs, ce dernier aurait proposé le mélange figurant dans la bougie controversée. En sentant cette combinaison pour la première fois, l’actrice aurait déclaré : “Oh ça sent comme mon vagin”.

Une version de l’histoire qui ne figure plus sur le site de Goop.