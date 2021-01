Des trouvailles gourmandes qui allient santé et plaisir

Fini les boissons sucrées, les croustilles ou la généreuse couche de tartinade aux noisettes du petit matin. On remplit le garde-manger d’aliments santé pour tenir nos bonnes résolutions. Voici quelques nouveautés et trouvailles testées et approuvées.

Tartinades biologiques «Just Fruit» - Crofter’s

Courtoisie Crofter's Organic

Sucrée exclusivement au jus de raisin, dotée d’une liste d’ingrédients courte et dominée par les fruits, la collection de confitures «Just Fruit» du producteur canadien Crofter’s nous a complètement séduits. Les morceaux de fruits sont gros et généreux, leur saveur puissante, et le sucre pas trop présent. Chaque cuillère à soupe ne contient que 30 calories.

Même si on n’est pas amateur de tartinades, on a particulièrement craqué pour celle aux fraises : ultra fruitée, une sucrosité parfaitement balancée, dangereusement addictive. L’entreprise fait aussi une tartinade aux bleuets sauvages du Québec, sucrée au sucre de canne, pas piquée des vers (gamme «Suprême).

On n’est pas gêné de dire que ce sont, selon nous, les meilleures confitures biologiques commerciales sur le marché actuellement.

Entre 3,99$ et 4,99$ pour 383 ml - Disponibles dans une sélection d’épiceries, incluant les grosses bannières comme Metro, IGA et Provigo

Smoothies et repas - Evive

Evive/Facebook

Evive/Facebook

Autre trouvaille extra qui nous suit du petit-déjeuner jusqu’au souper : les créations vitaminées de la compagnie québécoise Evive. En plus de ses smoothies fruitées originaux, dont une collection protéinée, s’ajoutent un chili, un curry thaïlandais et une base de mac and cheese végétalien à base de noix de cajou et de courge musquée.

Le tout est présenté en pastilles qu’on a simplement à mélanger ou réchauffer en quelques minutes avant de le verser sur des pâtes, du riz et des légumes. C’est simple, nutritif, bref ultra pratique.

On a particulièrement craqué pour le smoothie Bloom à base de cerises, poires, hibiscus qui contient notamment des probiotiques, mais également le Samouraï aux framboises, fraises, betteraves et dattes. Côté salé, c’est le Bam Chili qui nous a conquis. Bien que plutôt salé, on a adoré sa texture, ses morceaux de maïs entier, mais surtout ses saveurs puissantes de tomate, d’oignon et de cumin.

Betteraves, carottes et céleri-rave en conserve - Del Monte

Del Monte

Pas le temps de faire un lunch? Emportez un peu de laitue, une vinaigrette, puis ces nouvelles conserves de légumes à verser directement sur nos salades, juste avant de servir. Elles les infusent instantanément de plus de couleurs et de vitamines, en plus de garder un certain croquant. Le meilleur choix nutritionnel : la conserve de betteraves en dés qui ne contient que le légume racine et de l’eau.

1,99 $ pour 398 ml - Disponible dans toutes les épiceries

Thés infusés à froid - ImPRESS

ImPRESS Foods/Facebook

Un petit remontant bien de chez nous pour les journées moins productives. Impress, spécialisé dans les jus pressés biologiques, nous propose quatre nouveaux thés froids véganes et biologiques aux arômes originaux et remplis de bienfaits.

Ce qu’on apprécie particulièrement, c’est qu’ils ne sont pas trop sucrés, malgré l’ajout de sirop d’érable. On a aimé le Rooibos aux agrumes et gingembre gorgé d’antioxydants, mais également le Chaï pomme qui fournit une bonne dose de réconfort.

«Pourquoi l’infusion à froid? Lorsque le thé est infusé dans de l’eau bouillante, des quantités plus importantes de tanins sont extraites des feuilles de thé, qui développe un goût plus prononcé une fois que le thé est refroidi. Ce qui explique aussi pourquoi les thés glacés ont besoin de beaucoup de sucre. En infusant notre thé à froid, nous extrayons moins de tanins des feuilles et obtenons un goût plus équilibré», explique l’entreprise.

3,99$ pour 354 ml - Disponible en ligne et dans quelques épiceries

Sucre de dattes Degla - Création Delicia

Création Delicia

Les nutritionnistes n’arrêtent pas de nous répéter de diminuer notre consommation de sucre raffiné. On se tourne alors vers une alternative naturelle : le sucre de datte. Celui de la jeune entreprise québécoise Création Delicia est composé à 100% de dattes dénoyautées, séchées, puis broyées.

Il est présenté sous forme de grumeaux, comme le sucre traditionnel, mais est non traité, non raffiné, et conserve les bénéfices nutritionnels de la datte : fibres naturelles, tanins, flavonoïdes, vitamines et minéraux.

Le goût est très similaire au sucre brun, le rendant très versatile dans nos recettes, des smoothies aux desserts, en passant par les marinades. On écoute Madame Labriski - la spécialiste québécoise du sucre de datte - et on en met partout!

9,99$ pour 350g - Disponible en ligne et dans quelques épiceries

Délice végétal à l’avoine - Maison Riviera

Courtoisie Maison Riviera

Voilà un «yogourt» qui répond à deux préoccupations importante : l’environnement et la santé digestive. Après avoir sorti des «yogourts» au lait de coco, l’entreprise québécoise nous propose ses délices végétaliens sans lactose à base de «lait» d’avoine.

Ils sont d’abord écolos, puisque la culture de l’avoine exige beaucoup moins de ressources, notamment d’eau, que la production de lait régulier ou même de «lait» d’amande. Ils conviendront en plus à ceux qui souffrent d’allergies ou d’intolérance au lactose.

La nouvelle ligne se décline en quatre produits : nature, vanille, fraise et pêche. Bien que leur teinte grisâtre peut faire sourciller au premier regard, ils sont absolument bluffants. La texture est légère et lisse, le goût de l’avoine (certifié sans gluten) subtil. Ce sont vraiment les fruits qui volent la vedette. Sans gras, ils sont en plus enrichis de protéines de fèves et de pois, de probiotiques ainsi que de vitamines, leur conférant des propriétés nutritionnelles intéressantes.

À essayer sans hésiter. Disponible dans plusieurs épiceries et commerces d’alimentation naturelle

Canneberges bio et mélanges de noix - Patience Fruit & Co

Courtoisie PATIENCE FRUIT & CO

PATIENCE FRUIT & CO/FACEBOOK