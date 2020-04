Quand Boucar Diouf et sa famille rendent hommage au Dr Arruda sur l'air d'«Havana»

Vêtus de somptueuses perruques et de lunettes de soleil tout aussi glamour, Boucar Diouf, sa conjointe et leurs deux enfants ont formé le Bungalow Blues Band, ce lundi 13 avril, pour combattre à la fois l’isolement et le mauvais temps en offrant leur version du hit planétaire Havana de Camila Cabello, modifié pour rendre hommage au Dr Horacio Arruda.

Les paroles vont comme suit :

«Horacio Arruda

Va-t-il nous libérer?

Horacio Arruda

Ou on reste confiné

Horacio Arruda

De notre avenir il décidera

Pas le choix de faire confiance à

Horacio Arruda

Les galettes portugaises lui il connait ça

Ho-racio Arruda!

Il cuisine aussi le jambon à l’ananas

Ho-racio Arruda!

D’inconnu à superstar en moins d’un mois

Ho-racio Arruda!

Écraser la courbe il aimerait bien ça

Ho-racio Arruda!

Ooh-ooh-ooh Il faut aplatir la courbe

Avant que le système s’embourbe

... Horacio Arruda!

Ooh-ooh-ooh Il faut aplatir la courbe

Ne te trompe pas, Horacio Arruda-da!»

Au moment de publier ces lignes, ce petit numéro du Bungalow Blues Band avait été visionné près de 340 000 fois.