15 bottes d’hiver québécoises et stylées

Nous y revoilà. Le froid prendra toute la place pendant quelques mois, mais cette année pas question de sacrifier le style, ou pire, nos pieds. Voici une sélection de bottes d’entreprises d’ici, des modèles à la fois chauds et tendance.

Anfibio est l’une des rares marques à offrir des bottes confectionnées 100% à Montréal. Depuis plus de 50 ans, elle ne cesse de se renouveler et réussit à séduire les nouvelles générations avec ses créations stylées, imperméables et chaudes, faites des meilleurs cuirs italiens, et de laine naturelle.

Le savoir-faire de la griffe chouchou se traduit par un heureux mélange de confort, de performance, et de design contemporain. Bref, tout ce qu’on recherche dans une botte d’hiver.

Anfibio chausse en plus tous les pieds, même les plus grands (jusqu’à la pointure 14 pour les femmes et 19 pour les hommes), ainsi que les mollets forts. Le tout peut être personnalisé dans leur usine située à Montréal-Nord.

Découvrez 3 modèles Anfibio coups de coeur cette saison :

Anfibio

Anfibio

POUR ELLE : Modèle Madi - 300$

Anfibio

Trouvez les détaillants ici.

Les bottes de La Canadienne ne sont pas données, mais elles valent chaque dollar investi. En plus d’être ultra lookées, elles assurent confort et protection contre l’humidité.

Et grâce à leur technologie «city dry», un traitement appliqué sur les cuirs et le suède des bottines de la marque, elles ne sont pas imperméables qu’au niveau de la semelle. Toutes leurs surfaces ne laissent pas pénétrer l’eau, mais offrent une bonne respirabilité, essentielle en hiver.

Découvrez 3 modèles La Canadienne coups de coeur cette saison :

Lacanadienneshoes.com Lacanadienneshoes.com

Lacanadienneshoes.com Lacanadienneshoes.com

Lacanadienneshoes.com

Voyez les détaillants ici.

Cette marque de bottes fièrement québécoise est reconnue pour l’imperméabilité de ses produits. Avec elles au pied, on ne craint plus les affres de l’hiver. Amenez-les vos bancs de neige et vos trous d’eau!

La griffe réinvente cette année ses classiques, propose de nouveaux modèles un poil plus modernes, dont deux nouveaux faits de nylon recyclé (chacun contient cinq bouteilles de plastique).

Découvrez 3 modèles Cougar coups de coeur cette saison :

Cougar

Cougar

Cougar

POUR ELLE : Modèle Vail Champignon - 200$

Voyez les détaillants ici.

Forte de ses 120 ans d’expertise, Kamik propose des bottes robustes, souvent faites chez nous avec des matériaux locaux et du cuir écoresponsable.

Si leur look est pas mal plus «sportif» et décontracté que les autres modèles de cette liste, leur performance est indéniable. Les trois modèles proposés ci-bas s’agencent par exemple bien avec nos tenues de tous les jours.

Kamik Résistance jusqu'à -20 degrés Celsius

POUR ELLE : Modèle Rogue Mid - 154,99$

Kamik Résistance jusqu'à -20 degrés Celsius

POUR ELLE : Modèle Sienna 2 : 149,99$

Kamik

POUR LUI : Modèle Tyson - 159,99$

Voyez les détaillants ici.

La marque montréalaise a fait du chemin depuis sa création en 1963. Aujourd’hui établie dans plus de 40 pays dans le monde, Pajar sert les besoins de tous en bottes ultra chaudes.

Celles qui nous intéressent particulièrement : les bottes issues de la production «Pajar Canada Heritage Premium», qui sont entièrement fabriquées à Montréal. Elles garantissent également de garder les pieds au chaud jusqu’à -40 degrés Celsius, grâce à leur doublure en mouton véritable.

Découvrez trois nouveaux modèles coups de coeur signés «Pajar Canada Heritage Premium» :

Pajar Pajar

POUR ELLE : Modèle Faye - 460$

Pajar

POUR ELLE : Modèle Carry F - 450$

Pajar Pajar