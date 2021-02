Christian Vierig/Getty Images

C’est l’ultime pièce cool cette saison. La botte Chelsea s’allonge et conquiert les pieds des plus grandes fashionistas, féminines et masculines confondues, leur conférant une allure sublimement décontractée, mais qui a du chien. Un certain chic urbain conjugué à un confort suprême.

Si certaines les coordonnent à un jean, d’autres les enfilent sous une robe ou avec un micro-short, avec une jupe ou un collant. Quasi toutes les combinaisons sont bonnes. Le tout pour donner une touche avant-gardiste et garçonne à un look.

Chez messieurs, on les porte idéalement avec un pantalon ample, idéalement coupé court façon 7/8e, ou encore avec les ultras tendances joggings ou pantalons cargo, autant pour un look tout-aller que plus habillé.

On les préfère avec une semelle volumineuse pour gagner en hauteur et leur donner des airs de combat boots audacieuses. Idéalement noires, blanches ou beiges, on pourra mieux les agencer à nos looks, lorsqu’on doit sortir pour une course express.

Découvrez quelques inspirations dénichées sur Instagram ainsi que quelques modèles de Chelsea haute actuellement disponibles sur le marché:

Voyez quelques magnifiques modèles:

(Sur mobile, cliquez sur les images pour voir le prix)