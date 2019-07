De la Bosnie à Trois-Rivières, parcours d’un réfugié devenu poète

Sa tante, chrétienne catholique, part se réfugier au Québec en 1996. Adis, sa mère et son grand frère, la rejoindront un peu moins de deux ans plus tard, parrainés par sa famille.

«Je suis né dans la mort en quelque sorte, dit celui qui a aujourd’hui 30 ans et vit au Québec. Les gens ont commencé à mourir quand j’étais enfant. J’ai alors réalisé qu’ils pouvaient partir, comme ça, aussi bêtement, et ça a influencé ma construction identitaire, ma résilience, et mon besoin d’aider.»

C’est à cet âge-là que son père et son oncle ont été assassinés par l’armée serbe, comme plusieurs membres de sa famille, et amenés dans une fosse commune.

Dans l’ex-Yougoslavie, la Bosnie abrite trois ethnies différentes: les Serbes orthodoxes, les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans. Pour Adis, musulman non pratiquant et enfant d’une famille mixte, cette guerre fut davantage une question de géopolitique et de territoire que d’ethnies et de religion.

Trois décennies plus tard, Adis est devenu écrivain et poète. Les mots façonnent désormais le quotidien de celui qui s’est même tatoué sur la peau une citation de Léo Ferré: «Les mots d’amour c’est comme les fleurs. Ça ne se cueille qu’une fois.»

De son enfance en Bosnie, Adis ne garde que des souvenirs partiels, confirmés plus tard par sa famille et qu’il couche sur le papier dans Confessions d’un enfant du XXIe siècle, son premier ouvrage - une autobiographie.

Communiquer, voilà ce qui l’a poussé à ouvrir une maison d’édition en 2016: DRDL (pour Des réfugiés et des lettres) dont la mission est de faciliter l’intégration et le soutien de personnes immigrantes et de familles réfugiées . Et ce, de diverses manières: par la promotion de la langue, par celle des arts et ou encore par une volonté de briser l’isolement.

«Quand on ne comprend pas quelque chose, on le rejette, on se méfie, on a une réaction négative. Et je crois que la communication est un moyen de défaire les préjugés.»

Il explique ses années d’intimidation par cette peur de l’inconnu qui étreint souvent les gens et les pousse à réagir de façon agressive. Une peur de l’autre qui explique aussi, selon lui, la montée au Québec d’une extrême droite de plus en plus décomplexée dans l’expression de sa haine.

Les deuils, des cicatrices

Tant de drames laissent des traces, et Adis n’a pas compris tout de suite qu’il était un peu différent des autres garçons.

«J’ai compris aujourd’hui que ma différence n’est pas que le résultat de mon immigration. D’ailleurs, je ne me sentais pas différent quand j’étais plus jeune. Quand je l’ai compris, à l’âge adulte, ça a été un choc pour moi. J’ai tant voulu m’intégrer, j’ai tant voulu être comme les autres, mais je ne l’étais pas.»

De ses deuils - non seulement les deuils des membres de sa famille, mais aussi le deuil d’un pays, d’une «vie antérieure», dit-il, et de tout ce qui aurait pu être - il a su tirer sa force, sa résilience.

«J’aurais pu me dire: les Serbes, ce sont des osties de tabernak, mais à la place ma réflexion sur la mort m’a fait me demander, pourquoi? J’ai essayé de comprendre et cela m’a mené vers plus d’empathie. La rancune, elle, ne mène nulle part. On pardonne pour aller de l’avant. Le pardon précède le deuil, sans lui il est difficile de le faire. C’est une fierté, et je le dois au cadre familial dans lequel j’ai grandi.»

Refuser les étiquettes

Se sent-il Québécois aujourd’hui? Oui, «par la force des choses», répond Adis. Mais il n’aime pas la compartimentation un peu trop facile des choses.

«Un jour, je me sens Québécois. Un autre, je me sens Bosniaque. Et un autre encore, je me sens pas pantoute! (Rires) J’ai tendance à vouloir dépasser les catégories. J’aime le cliché du citoyen du monde. En plus, ce n’est pas tant à moi de décider. Et, honnêtement, je m’en fous un peu. Il m’est plus important de savoir ce que j’apporte à la société dans laquelle je vis, quelle qu’elle soit.»