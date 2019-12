Le Bordel Comédie club a maintenant son «podcast»

C’est l’animateur Étienne Dano qui recevra leurs réflexions et leurs confidences pour cette baladodiffusion intitulée Le line-up du Bordel.

«C’est ce qui se rapproche le plus d’une discussion de loge», précise le Bordel sur sa page Facebook.

Dans la publication, on apprend aussi que les humoristes pourront entrer et sortir du studio, situé au deuxième étage du Bordel, comme bon leur semble. On retrouvera le podcast sur toutes les plateformes: Apple podcast, Google podcast, Stitcher, Spotify, BaladoQuébec. Une version vidéo sera aussi disponible sur YouTube.

Le premier épisode, avec les invités François Bellefeuille, Martin Perizzolo, Eddy King, Stéphane Poirier, Neev, Maude Landry, Christine Morency et Phil Roy, est déjà en ligne.