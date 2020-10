Borat 2 (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation ofKazakhstan, en anglais) s’amorce en retraçant quelques éléments marquants de l’histoire politique récente, incluant l’élection de l’ancien président américain Barack Obama. Dans la narration, Borat note alors que l’élection “a mené d’autres Africains à devenir chefs d’État.”

Et c’est tout un jab.

L’ancien maire de New York Rudy Giuliani n’est pas le seul politicien à être écorché dans la suite du légendaire film Borat de Sacha Baron Cohen. Le film envoie aussi une pointe au premier ministre Justin Trudeau.

Une pointe cuisante de la part de Baron Cohen qui a de quoi faire revivre à plusieurs Canadiens des souvenirs de la campagne électorale, il y a à peine plus d’un an, qui avait été dominée par l’émergence de plusieurs photos de Trudeau portant le «blackface» et le «brownface».

Trudeau s’était excusé pour la première fois après qu’une photo le montrant à l’âge de 29 ans, maquillé de brun et vêtu d’un turban lors d’une soirée thématique «Nuits d’Arabie», a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le premier ministre avait qualifié son geste de 2001 de «raciste» et «stupide». Au même moment, il s’était également excusé pour une autre photo, prise quelques années plus tôt, le montrant en «blackface».

«J’ai fait une erreur quand j’étais plus jeune et je le regrette», avait-il affirmé. «J’aurais dû le savoir à l’époque, mais je ne le savais pas. Et je suis profondément désolé.»