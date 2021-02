10 vins rouges «passion» pour la Saint-Valentin!

Penfolds Bin 389 Cabernet / Shiraz 2017 - 100$

SAQ

Du grand luxe australien. Ce vin bien équilibré nous offre des épices expressives, des tanins charnus et une savoureuse longueur. On goûte les fruits rouges compotés, puis on découvre des notes végétales et une pointe de cuir. Belle complexité.