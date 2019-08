Le hockeyeur Taylor Hall signe une collection de lunettes avec BonLook

BonLook lance sa toute première collaboration masculine - et c’est avec Taylor Hall, joueur étoile de la LNH des Devils du New Jersey. L’entreprise est déjà reconnue pour ses partenariats avec plusieurs personnalités canadiennes, dont Maripier Morin et Tessa Virtue.

Cette première collaboration masculine a donné naissance à quatre montures inspirées du style du joueur dans une palette de tons neutres et un style épuré. Rehaussée par des détails subtils, minimalistes et élégants, la ligne est à la fois classique et branchée. Pour le nom de ses modèles, Taylor Hall s’est inspiré de personnes et de lieux qui lui sont chers tels que Kingston, Augusta, Louise et Andrews.

« Quand l’équipe de BonLook m’a approché, l’idée d’une collaboration m’a intéressé pour plusieurs raisons. Tout d’abord, BonLook est une jeune entreprise canadienne de renommée et en pleine croissance qui offre des produits élégants à un excellent prix.

De plus, cela fait un an que je porte des lunettes avec la protection contre la lumière bleue pendant la saison de la LNH, notamment quand je suis sur la route, ou le soir lorsque j’utilise mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur portable. J’y ai donc vu une excellente occasion de combiner mon intérêt pour la mode et le design avec un produit que j’adorais déjà », explique Taylor Hall.