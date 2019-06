Bombardier vend son programme d'avions régionaux à Mitsubishi

Toutefois, en comptabilisant certains éléments, dont une somme de 400 millions $ US liée la garantie de la valeur résiduelle des CRJ à des acheteurs passés, le gain net de Bombardier devrait être d’environ 150 millions $ US, a estimé l’analyste Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux.

Dans le cadre de la transaction, le conglomérat nippon, qui assumera aussi des passifs d’environ 200 millions $ US, mettra la main sur les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente relatives aux CRJ — qui ont grandement contribué à la croissance de l’avionneur québécois dans les années 90.

Mitsubishi tente depuis des années de développer son propre programme d’avions régionaux, un processus qui a été marqué par de nombreux retards. L’entreprise prévoit une entrée en service vers le milieu de 2020.

“En plus de nos ressources et notre infrastructure existantes au Japon, au Canada et ailleurs dans le monde, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une stratégie efficace qui contribuera au succès futur de la gamme Mitsubishi SpaceJet”, a déclaré le président et chef de la direction de Mitsubishi, Seiji Izumisawa, dans un communiqué.

Les négociations entre Mitsubishi et Bombardier avaient été éventées au début du mois de juin avant d’être confirmées par les deux entreprises.

La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de l’année prochaine, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation et des conditions de clôture habituelles.