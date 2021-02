Bombardier élimine 1600 postes

EVA HAMBACH via Getty Images Au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Bombardier affiché une perte nette de 337 millions $ US. (photo d'archives)

MONTRÉAL — Bombardier sabrera 1600 emplois en plus de mettre fin à la production des avions d’affaires Learjet cette année dans le cadre d’un nouvel effort visant à réduire ses coûts afin de traverser les turbulences provoquées par la pandémie de COVID-19.

En dévoilant ses résultats du quatrième trimestre, jeudi, l’entreprise québécoise a annoncé une série de mesures, qui comprennent la consolidation à Montréal des travaux de finition intérieure pour sa famille Global et de l’étude de ses options pour “remédier à la sous-utilisation” de ses hangars et usines au Québec.

L’objectif des mesures vise à réaliser des économies estimées à 400 millions $ US d’ici 2023.

“Réduire les effectifs est toujours très difficile, a souligné le président et chef de la direction de l’avionneur, Éric Martel, dans un communiqué. Ces réductions sont néanmoins absolument nécessaires pour rebâtir notre entreprise alors que nous continuons à traverser la pandémie.”

Bombardier avait déjà annoncé, en juin dernier, l’élimination de 2500 postes. D’ici la fin de l’année, l’avionneur s’attend à ce que son effectif compte quelque 13 000 salariés.

En délaissant la production de la gamme des Learjet, qui sont passés dans le giron de Bombardier en 1990 et qui sont assemblés à Wichita, au Kansas, l’entreprise a dit vouloir se concentrer sur ses familles Challenger et Global, qui sont “plus rentables”, ainsi que ses activités de service à la clientèle.

“Compte tenu de la dynamique de marché de plus en plus exigeante, nous avons pris cette difficile décision d’arrêter la production”, a fait valoir M. Martel, en poste depuis avril dernier.

Le prochain exercice en sera donc un de transition, a expliqué Bombardier, qui a ajouté vouloir s’attarder à peaufiner la production de son Global 7500 et continuer à se pencher sur sa dette.

Au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Bombardier a affiché une perte nette de 337 millions $ US, ou 18 cents US par action, un résultat qui tient compte de ses activités de matériel roulant, qui appartiennent maintenant à Alstom. À la même période l’an dernier, la perte nette de la société s’était chiffrée à 1,7 milliard $ US, ou 74 cents US par action.

Ses revenus ont décliné de 3 %, à environ 2,4 milliards $ US.

En 2020, Bombardier a livré 114 avions d’affaires, en baisse de 19,7 % par rapport à 2019, alors que la pandémie de COVID-19 a perturbé ses activités. La compagnie a remis 44 appareils à des clients au quatrième trimestre, dont un “nombre record” de 16 Global 7500, le jet d’affaires sur lequel elle mise grandement.