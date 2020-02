Bombardier s'entend avec Alstom sur la vente de Bombardier Transport

Après l’aviation commerciale, c’est le secteur ferroviaire que s’apprête à quitter Bombardier dans la foulée d’une entente visant à vendre sa division de construction de matériel roulant au géant français Alstom.

Cet accord, annoncé lundi après des semaines de rumeurs, confère une valeur de 8,2 milliards $ US à la principale division de Bombardier, alors que la société complète son virage dans le secteur des luxueux jets d’affaires - qui compte plus de 12 000 employés au Québec - et souhaite réduire sa lourde dette d’environ 9,3 milliards $ US.

“Vendre les activités de transport sur rail nous permettra de remodeler et de redéfinir notre structure du capital”, a estimé le président et chef de la direction de la société québécoise, Alain Bellemare, par voie de communiqué.

La vente de Bombardier Transport permettra à l’entreprise de toucher entre 4,2 milliards $ US et 4,5 milliards $ US lorsqu’on tient compte de la participation de 32,5 % qui était détenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans cette division.

Pour le bas de laine des Québécois, c’est une somme oscillant entre 2,1 milliards $ US et 2,3 milliards $ US qui sera obtenue. Elle sera échangée contre des actions d’Alstom en plus d’un investissement supplémentaire d’environ 1 milliard $ US dans l’entreprise française.

La CDPQ deviendra ainsi le plus important actionnaire d’Alstom, avec une participation d’environ 18 %, ce qui lui donnera le droit de nommer deux personnes au conseil d’administration.