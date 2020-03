Les malheurs de Bombardier reflètent l'échec de la politique d'infrastructure du Canada

La Presse canadienne/Mario Beauregard Inauguration du métro AZUR à Montréal en 2016.

EPA/JENS SCHLUETER Usine de Bombardier à Berlin en Allemagne EPA/JENS SCHLUETER

Les dollars canadiens consacrés aux infrastructures ont été investis dans les routes et les aéroports, négligeant le transport ferroviaire de passagers

Avec l’accent mis désormais sur les avions d’affaires, Bombardier ne jouera probablement pas un rôle dans la mobilité durable.