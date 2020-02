Bombardier largue l’ex-C Series et affiche une lourde perte

MONTRÉAL — Lourdement endettée, Bombardier met un terme à sa présence dans l’aviation commerciale en cédant sa participation restante dans le programme de l’ex-C Series à Airbus ainsi qu’au gouvernement québécois.

Cette transaction permettra au constructeur d’avions et de trains de recevoir 591 millions $ US, dont 531 millions $ US immédiatement. Il est également libéré de l’obligation d’injecter 700 millions $ US - dont 350 millions $ US en vertu d’un nouvel appel de fonds dans la Société en commandite Airbus Canada (SCAC) d’ici le 1er juillet 2021.

L’avionneur européen détiendra 75 % de la famille d’appareils A220 alors que Québec verra la sienne passer d’environ 16 % à 25 %. Airbus pourra également racheter la participation de l’État québécois - qui avait injecté 1 milliard $ US dans le programme en 2016 - en 2026, soit trois années plus tard que prévu.

“Cette transaction soutient nos efforts pour régler la question de notre structure de capital et finalise notre retrait stratégique du secteur aéronautique commercial”, a souligné le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, par voie de communiqué.

L’annonce a été effectuée avant la publication des résultats financiers de Bombardier, qui a dévoilé jeudi une perte nette de 1,6 milliard $ US, ou 76 cents US par action, pour l’exercice 2019, par rapport à un bénéfice net de 318 millions $ US l’année précédente. Ce résultat tient toutefois compte d’une charge de 1,6 milliard $ US liée à la SCAC.

De leur côté, les revenus ont décliné de 3 %, à 15,8 milliards $ US.

Alors que des rumeurs évoquaient une offre imminente du géant français Alstom afin d’acquérir la division ferroviaire de Bombardier, la compagnie québécoise s’est contentée de réitérer qu’elle examinait ses “options stratégiques” afin de réduire sa lourde dette de plus de 9 milliards $ US.