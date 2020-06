Bombardier Aviation abolira 2500 emplois en 2020, surtout au Canada

MONTRÉAL – Bombardier éliminera 2500 emplois d’ici la fin de l’année, dont 1500 au Québec, alors que le secteur des jets d’affaires, vers lequel l’entreprise effectue son recentrage, n’échappe pas aux turbulences provoquées par la pandémie de COVID-19.

Annoncée vendredi, cette restructuration survient environ deux mois après l’entrée en fonction du nouveau président et chef de la direction Éric Martel, qui a pris les commandes de l’avionneur au moment où le nouveau coronavirus a interrompu les activités dans les usines.

En plus du Québec, quelque 400 postes seront éliminés en Ontario, 500 au Mexique et 40 aux États-Unis; le reste des licenciements s’effectuera ailleurs dans le monde. Près de la moitié des 2500 départs auront lieu d’ici la fin du mois.

“Il est fort regrettable de devoir recourir à ces réductions, a expliqué le président de Bombardier Aviation David Coleal, dans une note interne envoyée aux employés que La Presse canadienne a pu consulter. Cependant, nous avons atteint le maximum de notre capacité de maintenir nos niveaux d’emploi d’avant la crise de la COVID-19.”

Dans l’ensemble de l’industrie des avions d’affaires, Bombardier a dit s’attendre à une baisse des livraisons de l’ordre de 30 % sur 12 mois en raison de la pandémie.

La division des jets d’affaires de l’entreprise est très présente au Québec, où l’on effectue l’assemblage de la famille des Challenger et la finition du Global 7500, l’appareil sur lequel mise la société pour asseoir sa croissance. On y retrouve plus de 10 000 employés. Tous les sites seront touchés, a précisé un porte-parole de la compagnie, Mark Masluch.

Ces licenciements s’ajoutent aux mauvaises nouvelles ayant frappé l’industrie aérospatiale québécoise depuis le début de la pandémie. Plus de 1000 postes ont disparu à la suite de compressions survenues chez Pratt & Whitney Canada, Héroux-Devtek, CAE ainsi qu’Airbus Canada.

Le syndicat des Machinistes, qui représente 717 des employés touchés, a estimé que la décision prise par Bombardier était “incompréhensible” en estimant que la compagnie aurait pu se tourner vers la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) afin d’éviter cette vague de licenciements.

“Il aurait été préférable que l’avionneur fasse preuve d’une plus grande ouverture envers ses employés en ces temps difficiles”, a déploré son coordonnateur québécois, David Chartrand, qui aurait préféré voir l’entreprise continuer à solliciter la subvention salariale.

L’an dernier, Bombardier a livré 142 jets d’affaires de ses familles Global, Challenger et Learjet, soit cinq de plus qu’en 2018, pour une valeur estimée à 5,7 milliards $ US. Au premier trimestre terminé le 31 mars, 26 appareils avaient été livrés.

Au cours d’une conférence téléphonique concernant les résultats du premier trimestre, le 7 mai dernier, M. Martel avait expliqué discuter avec ses clients et fournisseurs afin de prévoir le calendrier de livraison pour le reste de l’année.

À la fin mars, le carnet de commandes de la division des jets d’affaires de la compagnie était de 13,6 milliards $ US, alors qu’il était de 14,4 milliards $ US à la fin de 2019. Bombardier comptabilisera une charge de 40 millions $ US en lien avec sa restructuration annoncée vendredi et fournira plus de détails sur ses perspectives pour le reste de l’année le 6 août, en dévoilant ses résultats du deuxième trimestre.