Alstom déposerait une offre pour acquérir la division ferroviaire de Bombardier

“Moi je pense que ça va être positif, s’est limité à dire M. Fitzgibbon, lorsqu’interrogé sur le maintien des emplois au Québec. On va laisser Bombardier faire l’annonce, et je vais, peu de temps après, être disponible pour répondre aux questions.”

“Nous voulons protéger les emplois et protéger le milliard de dollars US qui a été investi”, a dit M. Fitzgibbon.

Plusieurs rumeurs

Bombardier, qui fera jeudi le point sur sa performance du quatrième trimestre et pour l’exercice 2019, fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis qu’elle a lancé un avertissement sur ses résultats le 16 janvier en signalant qu’elle examinait ses options pour réduire sa lourde dette de plus de 9 milliards $ US.

Selon le Wall Street Journal, l’entreprise aurait négocié avec Airbus afin de lui vendre sa part dans l’A220. Le quotidien new-yorkais a également fait état de discussions entre Bombardier et le géant américain Textron entourant la vente de sa division des jets d’affaires, qui construit les familles d’appareils Global, Learjet et Challenger et qui compte près de 13 000 employés au Québec. Textron construit les Beechcraft et Cessna.

D’après BFM, l’offre d’Alstom pour Bombardier Transport proposerait d’allonger de l’argent comptant à Bombardier, alors que la participation de 30 % détenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) serait convertie en actions d’Alstom.

L’offre d’Alstom, à la fois concurrente et partenaire de l’entreprise québécoise, serait inférieure à la première proposition qui valorisait Bombardier Transport à 7 milliards $ US. Siemens et Hitachi, les deux autres joueurs qui auraient été intéressés à Bombardier Transport, ne seraient plus dans le portrait, selon BFM.

“Nous prévoyons une valeur de 4,9 milliards $ US pour Bombardier Transport, ou 2,5 milliards $ US en excluant la participation de la CDPQ, a souligné l’analyste de Desjardins Marchés des capitaux Benoit Poirier, dans une note envoyée mercredi. Nous ne tenons pas compte des obligations liées aux régimes de retraite, qui pourraient être significatives”.

Contrairement à la division aéronautique, Bombardier Transport, dont le siège social est situé à Berlin, en Allemagne, est beaucoup moins présente au Québec. Elle compte quelque 1000 employés à l’usine de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent.

À la Bourse de Toronto, l’action de catégorie B de Bombardier cotait à 1,45 $, mercredi, en fin d’avant-midi, en hausse de trois cents, ou 2,1 %.

