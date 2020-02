Alstom confirme les discussions pour acquérir Bombardier Transport

Après plusieurs semaines de rumeurs, Bombardier et Alstom ont confirmé discuter d’une transaction potentielle qui permettrait au géant français d’acquérir la division ferroviaire de la multinationale québécoise.

Les pourparlers se déroulaient toujours, lundi, ont indiqué les deux entreprises, dans des déclarations distinctes.

″(Il n’y) a aucune assurance à ce point-ci qu’une transaction va être conclue”, a indiqué par courriel une porte-parole du constructeur d’avions et de trains, Jessica McDonald, reprenant le message lancé par Alstom dans sa déclaration publiée dans la nuit de dimanche à lundi.

Une transaction viendrait transformer considérablement le visage de Bombardier, qui tente de réduire sa lourde dette d’environ 9,3 milliards $ US, puisque l’entreprise se concentrerait uniquement dans le secteur des jets d’affaires destinés à des clients fortunés.

Pour Alstom, une acquisition permettrait à la société française d’être mieux outillée pour concurrencer le constructeur ferroviaire chinois CRRC, le numéro un dans l’industrie.

La vente de Bombardier Transport viendrait s’ajouter à la liste des nombreux actifs cédés - avions turbopropulsés Q400, jets régionaux CRJ et l’ex-C Series - au cours des cinq dernières années par le président et chef de la direction de la compagnie québécoise, Alain Bellemare.

Dimanche, le Wall Street Journal a rapporté qu’un accord préliminaire d’une valeur de plus de 7 milliards $ US serait intervenu et qu’une entente pourrait être annoncée dès lundi. Selon le quotidien new-yorkais, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient 32,5 % de la division ferroviaire de Bombardier, aurait accepté de vendre sa participation pour ensuite acquérir une participation minoritaire dans l’entité combinée.

Un mariage entre Alstom et Bombardier Transport risque d’être scruté à la loupe par les autorités antitrust, ce qui pourrait retarder la conclusion de la transaction. L’an dernier, les autorités européennes avaient opposé leur veto à l’alliance proposée entre l’Allemande Siemens et Alstom.