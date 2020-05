Dans le rouge, Bombardier reçoit l'aide de la Caisse de dépôt

″À un certain moment, toutes nos usines étaient fermées, a souligné M. Martel. L’impact a été significatif au premier trimestre et il y en aura d’autres au deuxième trimestre, puisqu’une grande partie de (nos usines) ont été fermées au cours des huit dernières semaines.”

La pandémie a eu un impact de 600 millions $ US à 800 millions $ US puisque Bombardier a été incapable de livrer des avions et que la baisse des commandes attendues a été plus importante que prévu. Pour soutenir le “fonds de roulement” de Bombardier Transport, la compagnie a obtenu 386 millions $ US de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient maintenant 36 % de cette division.

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars, le constructeur d’avions et de trains a affiché une perte nette de 200 million $ US alors malgré une hausse de 5 % de ses revenus, qui ont été de 3,69 milliards $ US, alors que ses liquidités ont fondu de 1,6 milliard $ US - et devraient faire de même au deuxième trimestre.

Bombardier, dont la dette à long terme est d’environ 9,3 milliards $ US, disposait de 2,1 milliards $ US dans ses coffres au 31 mars, mais elle s’attend toutefois à devoir y piger environ 1,5 milliard $ US au deuxième trimestre.

La société devrait toutefois récolter plus de 1 milliard $ US grâce à la vente de son programme CRJ à Mitsubishi Heavy Industries, qui devrait se concrétiser le 1er juin, et la cession de deux usines _ Belfast et Casablanca _ à Spirit Aerosystems, qui devrait aboutir au cours des prochains mois.

De plus, la pandémie ne semble pas freiner la vente de Bombardier Transport à Alstom, qui devrait permettre à l’entreprise québécoise d’obtenir entre 4,2 milliards $ US et 4,5 milliards $ US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, la perte ajustée de Bombardier a été de 169 millions $ US, ou 10 cents US par action, par rapport à une perte ajustée de 122 millions $ US, ou 7 cents US par action, au premier trimestre l’an dernier.

Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires d’environ 3,3 milliards $ US ainsi qu’une perte ajustée par action de 7 cents US par action, d’après la firme de données financières Refinitiv.