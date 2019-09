5 boissons pour vous redonner de l'énergie!

Ouste le rhume! Pas question que le changement de saison ait raison de nous. On fait le plein d’énergie avec ces cinq boissons savoureuses et vivifiantes. HealTea

Réhydratez votre corps en buvant les tisanes glacées biologiques et québécoises The Heal Tea. Trois saveurs disponibles : gingembre-camomille (notre préférée), ortie-romarin ainsi que menthe-pissenlit. Elles sont sans caféine, sucrées au sirop d’érable bio et ne contiennent que 50 calories par bouteille. Vous pouvez donc en boire du matin au soir sans crainte. À votre sanTHÉ! 3,99$ Kombucha Fleur de sureau et romarin - Rise

C’est connu, le kombucha aide à la digestion, mais aussi à renforcer le système immunitaire. La toute nouvelle saveur de RISE - disponible en édition limitée - promet de nous donner un «boost» réconfortant. Composé de fleurs de sureau, de lavande, de camomille, de romarin, de cannelle et de thé oolong, il a de douces notes herbacées, florales et épicées. Franchement délicieux rafraichissant! Thés Mieux-être - DavidsTea

Lorsque le mercure redescend, rhumes et grippes reviennent à la charge. Pour prévenir et/ou guérir vos maux, servez-vous une bonne tasse de thé de la nouvelle collection de DavidsTea. Le Bouclier d’échinacée (thé vert énergisant fruité et vif - notre préféré), le Pêche d’enfer (thé stimulant pu’erh corsé, épicé au gingembre et fruité) ou encore La nuit en rose (rooibos calmant floral et légèrement sucré). Bon pour les papilles et... le système immunitaire. Prix variés Hommage à Milan - Nespresso

«Quoi d’autre?» Le géant du café Nespresso nous offre cet automne deux nouvelles capsules qui nous transportent en Italie afin de faciliter nos réveils de plus en plus difficiles. Hommage à Trieste et à Milan soulignent le caractère du café italien avec un assemblage raffiné aromatisé d’arabicas d’Amérique du Sud marqué par une touche fruitée. Ça nous permettra de nous lever du bon pied, mais juste pour un temps limité. Courez chez Nespresso! 0,94$ par capsule Mini YOP

