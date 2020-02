«C’est sûr que les autorités politiques sont traumatisées, à raison, par 1990 et veulent éviter de revivre ça», explique Éric Cardinal, chargé de cours à l’Université de Montréal et vice-président de l’entreprise de consultation autochtone Acosys.

Alors que la crise des blocus ferroviaires s’étire, paralysant le pays depuis près de deux semaines, de plus en plus de voix brandissent le spectre de la crise d’Oka. À quelques mois du 30e anniversaire de cette période sombre pour les relations avec les Autochtones , les gouvernements ont-ils retenu la leçon?

Il y a 30 ans, lors de la crise d'Oka, 4 de mes compagnons d'armes, tous Mohawks, ont dû choisir entre leurs familles et le pays pour lequel ils étaient prêts à faire le sacrifice ultime. Cela ne devrait plus jamais se reproduire. #cdnpoli pic.twitter.com/L9kx0owT86

Comme les autres experts consultés par le HuffPost Québec, M. Cardinal estime que c’est le souvenir de la crise d’Oka qui a retenu le gouvernement de démanteler les blocus ferroviaires par la force, jusqu’à présent.

«Aujourd’hui on est beaucoup plus conscient de l’héritage colonial. On comprend que les Autochtones, ce sont des peuples. Lorsqu’on est en relation avec des peuples différents, faire usage d’armes à feu, c’est un peu comme une déclaration de guerre», explique Pierre Trudel, chercheur associé à la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes de l’UQAM et expert de la crise d’Oka.

«Le gouvernement a appris qu’il ne fallait pas chercher la bagarre avec nous», résume Kenneth Deer, secrétaire de la Nation Mohawk de Kahnawake et membre du comité de relations externes Haudenosaunee.

Et si la Gendarmerie royale du Canada est intervenue en Colombie-Britannique pour démanteler la barricade des Wet’suwet’en, Éric Cardinal estime que les autorités seront plus frileuses à l’idée de s’en prendre aux campements à Kahnawake et à Tyendinaga, en Ontario.

«Dès que ça touche des territoires mohawks, je pense qu’on devient beaucoup plus prudents», avance M. Cardinal, puisque c’était la nation au coeur de la crise d’Oka.

La crise d’Oka pour les nuls

À l’été 1990, le projet du maire d’Oka, Jean Ouellette, d’agrandir le golf municipal en empiétant sur un cimetière mohawk et de développer des condos de luxe sur des terres ancestrales revendiquées par les Mohawks plonge la province dans une crise qui durera 78 jours.