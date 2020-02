Les blocus s'accumulent, mais pas de nouvelles des Wet'suwet'en

Les barricades se multipliaient mardi un peu partout au pays alors que les intentions des chefs héréditaires wet’suwet’en n’étaient pas encore connues.

En sortant de la réunion du conseil des ministres, Marc Miller, responsable du portefeuille des Services aux Autochtones, a dit croire que la perspective d’une réunion entre les représentants d’Ottawa et les chefs était de plus en plus probable.

Cette éventuelle rencontre est présentée, depuis la semaine dernière, comme la “clé” pour résoudre la crise.

Pour y arriver, les chefs ont réclamé la suspension des travaux du gazoduc Coastal Gazlink et le retrait de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de leur territoire.

Le ministre Miller a fait référence aux discussions tenues lundi entre la GRC en Colombie-Britannique et les chefs pour expliquer son optimisme.

“La réunion a eu lieu. Je ne suis pas en mesure de vous en dévoiler le contenu et la conclusion”, a-t-il dit.

“Par respect pour les discussions et le besoin de confiance de tous, nous ne voulons pas donner de détails à ce moment”, a écrit dans un courriel une porte-parole de la GRC, Janelle Shoihet.

Le ministre a maintenu, cependant, que la demande de retrait de la GRC ne peut pas viser plus que le démantèlement du poste de commande, chose qui a été faite vendredi.

“Il n’était pas question d’enlever la GRC de ce territoire de 22 000 km carrés, mais bel et bien de ce centre (...) qui causait pour les chefs héréditaires cette friction”, a répété le ministre, estimant que c’est là la seule demande des chefs wet’suwet’en et de tous ceux qui bloquent voies ferrées et routes pour leur venir en appui.

Multiplication des barricades

Au lendemain d’une dizaine d’arrestations à Tyendinaga en Ontario et 14 arrestations à New Hazelton en Colombie-Britannique, d’autres blocages de voies ferrées ou de routes ont fait leur apparition au pays.

Mardi matin, un groupe de personnes bloquaient des voies ferroviaires près de Hamilton, causant des perturbations dans le réseau de trains de banlieue GO dans la grande région de Toronto.

Une nouvelle barricade a aussi fait son apparition à Caledonia, en Ontario.

Au Québec, une barricade est toujours maintenue à Kahnawake, à proximité de Montréal, et la circulation est entravée sur la route 344 vers Oka. En Gaspésie, le barrage érigé à Listuguj est toujours là. D’autres manifestants qui bloquaient une portion des rails dans le secteur Lennoxville à Sherbrooke ont été arrêtés.

En Colombie-Britannique, des manifestants bloquaient une intersection permettant d’accéder au port de Vancouver. Un autre groupe était déployé à l’Assemblée législative de Victoria.

Des pénuries?

La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA), dont les membres tenaient leur assemblée générale annuelle à Ottawa mardi, a réclamé une intervention du gouvernement Trudeau pour trouver une solution rapide.

“Grosso modo, 7 à 10 jours sont les estimations que nous avons des stocks qui nous restent, autant au niveau du propane que du soya, pour faire face à la situation”, évalue Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec.

Pourtant, la ministre Mélanie Joly voit une “amélioration de la situation”, sur ce front, puisque certaines marchandises essentielles comme le propane peuvent être acheminées par des rails du CP pour éviter des pénuries.

La présidente de la FCA, Mary Robinson, soutient que l’approvisionnement s’est fait dans l’Ouest canadien, mais pas encore dans l’Est. À cela, CP n’avait aucune explication à offrir.

La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, assure qu’elle comprend que les producteurs vivent une situation “très, très difficile” et que le gouvernement tente de trouver le “juste équilibre” pour sortir de cette crise.

Amnesty s’en mêle

Dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau, Amnistie internationale critique la gestion de cette crise par le gouvernement fédéral.

“Si votre gouvernement a d’abord fait preuve d’une remarquable retenue, vous avez cependant fini par acquiescer à la coercition, qui est maintenant menée par les forces de police nationales, provinciales et municipales dans tout le pays”, peut-on y lire.

Amnistie internationale demande au gouvernement d’acquiescer aux demandes des chefs héréditaires wet’suwet’en et de veiller à ce que les personnes arrêtées soient relâchées sans conditions.

L’organisation demande également à ce que Justin Trudeau s’engage “directement et personnellement” dans ces discussions avec les chefs autochtones.