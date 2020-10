Le Bloc québécois met fin à une enquête sur UNIS... par erreur

«Il est arrivé plusieurs amendements consécutivement, on a eu des problèmes de traduction et puis il y a eu une erreur dans le vote qu’on a fait. On va faire un appel au règlement pour voir s’il n’y a pas moyen de corriger cette erreur-là qu’on a faite», a déclaré M. Therrien.

La nouvelle motion de lundi a été défaite lors d’une rencontre de comité par les quatre membres libéraux et la bloquiste; les trois membres conservateurs et le néo-démocrate ont voté pour.

Le leader parlementaire ne savait pas, lundi après-midi, si son parti allait réussir à changer son vote. «J’ai encore espoir qu’on puisse renverser la situation. On va essayer de toutes nos forces de corriger cette situation-là, soyez-en assurés», a ajouté M. Therrien.

Le Bloc va cependant se buter aux règles de procédures strictes du Parlement canadien.

Le bureau de la présidence de la Chambre des communes a confirmé à La Presse Canadienne que «le consentement unanime doit d’être accordé au membre d’un comité parlementaire qui voudrait de réviser et changer son vote après que le résultat du vote a été annoncé».

Les néo-démocrates, âprement critiqués par les bloquistes pour avoir appuyé les libéraux par le passé, n’ont pas manqué de souligner l’erreur du Bloc québécois.

«Incompréhensible», s’est indigné le député Alexandre Boulerice sur Twitter. «Et je suppose que cela prend le consentement unanime pour inverser un vote. Alors, trop tard», a-t-il ajouté.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a suggéré à son collègue néo-démocrate d’aider à plaider sa cause plutôt que de faire du «petit millage» politique.

