Le Bloc québécois maintient sa menace de faire tomber le gouvernement

«Si le premier ministre du Canada et le ministre des Finances du Canada ne sont pas dans une situation de faire une bonne gestion de la crise, parce qu’ils gèrent un scandale financier, parce qu’ils ont la tête ailleurs, je comprends entre une mauvaise gestion de la crise et une élection, (...) je pense que les gens comprendront», a souligné M. Blanchet lors d’un point de presse à Saguenay.

Les autres partis n’ont pas annoncé s’ils monteront dans les mêmes embarcations que le Bloc, même si le témoignage de M. Trudeau ne les a pas rassurés eux non plus.

Si le Parti conservateur a reproché au premier ministre de refuser de répondre aux questions de l’opposition, il a lâché qu’il «est temps que le premier ministre assume les conséquences de ses actions», sans préciser ce qu’il entend par cela.

Le lieutenant politique du parti pour le Québec, le député Alain Rayes, juge que les explications de M. Trudeau sont «pitoyables» quand il dit qu’il ne savait rien et n’était responsable de rien.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, déplore que M. Trudeau ne comprenne pas la situation. Sur Twitter, il l’a accusé d’être «déconnecté de la réalité que vivent la plupart des Canadiens».

M. Singh semble préférer remettre en question la pertinence même du programme de bourses pour le bénévolat plutôt que d’attaquer la crédibilité du gouvernement. «Oui, les Canadiens de tous âges sont fiers de faire du bénévolat, mais le bénévolat ne permet pas de payer les frais de scolarité, la nourriture ou le loyer», a-t-il écrit.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.

