Le Bloc québécois veut exiger des tests négatifs pour toutes les entrées au pays

Le Bloc québécois veut que le gouvernement fédéral exige un test négatif de COVID-19 pour tous les voyageurs qui entrent au pays, et pas seulement ceux qui arrivent par voie aérienne.

Dans un communiqué transmis jeudi, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a «salué» la mesure annoncée mercredi par Ottawa, qui obligera bientôt tous les voyageurs canadiens à fournir un test de COVID-19 négatif pour rentrer au pays.

M. Blanchet a toutefois déploré la lenteur du gouvernement à agir face à la nouvelle souche de coronavirus qui circule au Royaume-Uni, et dont quelques cas ont été détectés au Canada.

Le chef bloquiste a aussi formulé d’autres recommandations au gouvernement Trudeau, dont celle d’obliger le remboursement des Canadiens qui annuleraient leur voyage en raison de la COVID-19, pour les inciter à rester au pays.

Le parti suggère également de permettre aux agents frontaliers d’imposer une quarantaine surveillée près des points d’entrée.

«Il est essentiel que les Québécois et les Canadiens comprennent, y compris les élus qui doivent être exemplaires, qu’il s’agit d’assurer une sortie de crise et de pandémie en gardant en santé et bien vivants parmi nous nos proches, nos aînés et ceux que nous aimons», a déclaré M. Blanchet.