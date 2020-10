Crise d'octobre: le Bloc québécois revient à la charge pour des excuses

OTTAWA — Les bloquistes reviennent à la charge et demandent que le gouvernement canadien offre des excuses officielles pour la crise d’octobre. Les conservateurs ont déjà fait savoir qu’ils ne les appuieront pas.

Le Bloc québécois utilise sa journée d’opposition aux Communes jeudi pour débattre d’une motion qui ira en ce sens.

«Que la Chambre réclame des excuses officielles du premier ministre au nom du gouvernement du Canada pour la promulgation, le 16 octobre 1970, de la Loi sur les mesures de guerre et le recours à l’armée contre la population civile du Québec afin d’arrêter de façon arbitraire, d’incarcérer sans accusation et d’intimider près de 500 Québécoises et Québécois innocents», réclame la motion.

Alors que le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, offrait ses arguments pour la nécessité de pareille motion en point de presse mercredi matin, le leader parlementaire conservateur Gérard Deltell, à la porte de sa réunion de caucus, a indiqué que ses collègues et lui voteront contre la motion.