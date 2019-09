Le Bloc veut une connaissance suffisante du français comme condition à la citoyenneté

La mesure toucherait les candidats à l’immigration, et non les réfugiés.

Et si le candidat à l’immigration n’y parvenait pas du premier coup, il pourrait se reprendre une deuxième, voire une troisième fois. M. Blanchet a dit ne pas être partisan d’un renvoi des candidats.

“Il y a plusieurs scénarios possibles lorsque ça se produit: soit plus de temps, une insistance aimable et particulière pour aller compléter le processus. Et je pense qu’il faut commencer d’abord par ça. On n’est pas les tenants de commencer à renvoyer les gens chez eux”, a-t-il assuré.

“Je pense très sincèrement qu’une fois que la loi va être adoptée, en espérant qu’elle le soit, les gens vont comprendre. Un des grands problèmes de l’intégration des immigrants au Québec, c’est la confusion du message” linguistique, parce que les nouveaux arrivants croient que quand ils arrivent à Dorval, ils arrivent dans un territoire anglophone ou bilingue, affirme M. Blanchet.

Le chef bloquiste fait aujourd’hui le pari que comme le gouvernement de la Coalition avenir Québec propose également un test de connaissance du français aux nouveaux arrivants, le contexte serait plus propice à l’adoption du projet de loi. Il voit là une convergence des positions.

M. Blanchet a d’ailleurs lancé un appel aux chefs des autres partis, leur demandant de s’engager en faveur d’un tel projet de loi déposé par le Bloc. Visant nommément les chefs du NPD et du Parti conservateur, Jagmeet Singh et Andrew Scheer, qui se sont dits proches des Québécois, il leur a lancé: “j’attends des conservateurs et du NPD qu’ils s’engagent à voter avec nous; je n’en attends pas tant des libéraux, parce que je pense qu’ils imploseraient avant d’y arriver”.

