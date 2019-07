Ils ont tous les deux vieilli, mais ils ont aussi tous deux gardé bien intact leur amour de la scène et de la musique: les groupes The Offspring et Blink-182 ont formé le parfait duo destiné à clore les célébrations de cette 52e édition du Festival d’été de Québec. En montant tour à tour sur la scène extérieure principale, ils ont prouvé que le passage des années était loin d’avoir eu de l’emprise sur leur popularité ainsi que sur leur énergie toujours aussi contagieuse.

The Offspring: les infatigables

Il n’y a pas à dire: The Offspring aurait amplement mérité de se retrouver en tête d’affiche de cet ultime concert présenté sur les Plaines d’Abraham. Dans le cœur de nombreux festivaliers d’ailleurs, c’est le groupe californien originaire de Garden Grove qui se fait le groupe vedette de cette dernière soirée de festival. Et pour cause, celui-ci a offert une prestation aussi enlevante que celles qu’il proposait lorsqu’il se trouvait au sommet de sa carrière, vers la fin des années 90.

Les cheveux teints comme autrefois, l’inlassable look punk et la voix identique à celle retrouvée sur les vieux et les nouveaux albums, Dexter Holland et sa bande ont pris soin de livrer bon nombre de vieux succès. All I Want tout d’abord (alors que devant eux se formaient les ronds de mosh pits et que les premiers amateurs de bodysurfing prenaient leur envol), Come Out And Play (parsemé de «F*ck yeah Québec» bien sentis), Gone Away (livré au piano devant une foule parfaitement truffée de lumières de téléphone) ou encore Why Don’t You Get a Job, visiblement aussi attendu qu’apprécié par les fans des premiers jours.