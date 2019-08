Enfilez votre coton ouaté pour un spectacle de Bleu jeans bleu dans une ruelle

«Je te dirais qu’il n’y a plus vraiment moyen que je dise ″heille″ à quelqu’un pour une question. Si j’attends genre deux secondes avant de poser ma question, c’est sûr qu’il y a quelqu’un qui me répond: ″t’es-tu ben dans ton coton ouaté?″» raconte-t-il en riant.

Plus qu’un simple «succès», en fait, la chanson Coton ouaté fait maintenant partie de la culture populaire, et son texte semble gravé dans le quotidien de beaucoup de gens.

La formation s’était d’ailleurs fait connaître en 2013 avec la chanson J’te gâte all dressed (tout aussi catchy). À l’époque, on avait parlé d’un groupe de «country humoristique». Mais aujourd’hui, Mathieu Lafontaine avoue qu’il préfère enlever l’étiquette «country», car le groupe ne se limite plus à ce genre. Coton ouaté est d’ailleurs beaucoup plus «pop des années 1990».

«Les gens découvrent le projet aujourd’hui, mais ils se rendent compte qu’on n’a pas juste Coton ouaté, explique Mathieu Lafontaine. On a d’autres albums, et ils se rendent compte qu’ils connaissaient d’autres chansons, mais ils ne savaient pas qu’elle étaient de nous. Ça ajoute une profondeur.»

La signature de Bleu jeans bleu, ce sont surtout les textes décrivant des situations plutôt anodines, qui pourraient sembler dépourvues d’intérêt... mais qui assurent un sourire tout au long de l’écoute! Ça, et bien sûr, les «r» roulés de Claude Cobra, en plus des mélodies qui promettent de rester incrustées dans votre cerveau pendant les trois prochaines semaines. Mais bien sûr, derrière ce fun contagieux, il y a beaucoup de travail.

Le personnage de scène de Mathieu Lafontaine l’aide beaucoup à composer ses textes. C’est Claude Cobra qui écrit, en fait: un exercice très libérateur, qui permet à Mathieu de ne pas se censurer. Idem pour les autres personnages du groupe, qui n’hésitent pas à se «taper dans’ mite» entre deux tounes, sur scène.

«Claude, c’est un très gentil homme, très ″Roger Bontemps″, qui ne se casse pas le bécyk. Son interprétation est très premier degré, et la mienne, des fois, très deuxième. Il trippe sur les speed boats, et il aime beaucoup son épouse. Et quand il a quelque chose à dire, un bilan à faire, il le fait, tout simplement. C’est un bon vivant, un gourmand.»

Le Festival des arts de ruelle

Cette bonhommie et cet amour des choses anodines ne doivent pas être étrangers au succès que connaît présentement Bleu jeans bleu. Et ça case parfaitement dans l’esprit du Festival des arts de ruelle (FAR), auquel participera le groupe, pendant la fin de semaine des 6, 7 et 8 septembre, à Montréal. Un festival dédié à toutes les formes d’art (qui se déroule dans trois différentes ruelles du quartier Rosemont). Spectacles de marionnettes, de cirque, activités familiales, expositions, shows rock... le menu est très varié. L’événement se veut d’abord un mouvement de rassemblement et de démocratisation de la culture.

Une mission que Mathieu Lafontaine trouve très pertinente, lui qui est fraîchement déménagé à Sherbrooke, mais qui a vécu pendant plusieurs années à Montréal. Le vidéoclip de Coton ouaté a d’ailleurs été filmé en partie dans les ruelles de Rosemont.

Le FAR se déroule sur trois jours, dans trois ruelles différentes, qui ont chacune leur «propre essence», explique la directrice générale et artistique du festival, Léa Philippe.