De plus en plus de gens se blessent en utilisant leur téléphone cellulaire

LeonidKos via Getty Images

Plus de 76 000 patients se sont rendus à une urgence américaine entre janvier 1998 et décembre 2017 après avoir subi une blessure à la tête ou au cou en utilisant leur téléphone cellulaire, estime une nouvelle étude publiée par le journal médical JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Environ 56 pour cent des blessés étaient des femmes et 39 pour cent d’entre eux étaient âgés entre 13 et 29 ans. La vaste majorité des blessés, soit 94,1 pour cent, ont reçu leur congé sans avoir été hospitalisés.

Quarante et un pour cent des accidents se sont produits à la maison. Un tiers des blessures ont été subies à la tête et un autre tiers au visage, y compris la région de l’oeil et le nez. Un peu moins de 13 pour cent des blessures étaient rapportées au niveau du cou.