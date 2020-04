Blanchet s'inquiète de la période de quarantaine des travailleurs étrangers

OTTAWA — Le chef du Bloc Québécois Yves-Francois Blanchet s’interroge sur l’arrivée au Canada des travailleurs étrangers qui doivent prêter main-forte aux fermes de la province, déclarant que les règles de quarantaine ne sont pas adéquates pour eux.

Le gouvernement fédéral a exempté les travailleurs étrangers des restrictions de voyage pour lutter contre la COVID-19 en raison du rôle essentiel qu’ils jouent dans l’économie canadienne.

Les autorités fédérales ont mentionné que ces travailleurs devront se soumettre aux tests de dépistage de la maladie avant de voyager, et s’isoler pendant 14 jours après leur arrivée au Canada.

M. Blanchet a déclaré que 159 travailleurs étrangers sont arrivés samedi matin à l’aéroport de Montréal en provenance du Mexique. Il s’est dit préoccupé du fait qu’ils ne sont pas testés pour le coronavirus à leur arrivée au Canada. De plus, leur période de confinement se déroulera sur les fermes où ils doivent travailler, et non dans des édifices fédéraux.

Il a ajouté que le gouvernement fédéral a pelleté la responsabilité de superviser cette période de quarantaine dans la cour des propriétaires de ces fermes.

«(Ils) seront confiés à une organisation privée qui va les amener dans les régions du Québec où des entreprises agricoles qui n’ont aucune expérience ni aucune qualification en matière de santé publique vont être tenues responsables d’assurer une quarantaine», a déploré M. Blanchet.

«Il est essentiel que le gouvernement canadien prenne sa responsabilité et assure la quarantaine et les tests aux travailleurs étrangers. (...) Si on se fie sur les dernières années, on parle de milliers de personnes qui s’en vont dans les régions et les villages du Québec», a-t-il ajouté.